Divulgação Raquel Freestyle bate 'bolão' e entra para Guinness Book





Raquel Freestyle, conhecida como a musa das embaixadinhas, realiza grandes feitos que repercutem mundo afora. Em seu último desafio, a brasileira permaneceu 10 horas, 22 minutos e 08 segundos realizando embaixadinhas, momento compartilhado na íntegra em seu canal oficial do YouTube.





Pelo feito, Raquel recebeu na última quarta-feira (12), a placa de reconhecimento do Guinness World Records pelo recorde feminino de “maior tempo controlando continuamente uma bola de futebol”, homologado no site oficial da organização que atesta e cataloga diversos recordes ao redor do mundo.

“O futebol mudou a minha vida, e estabelecer uma marca como essa é um objetivo que busco há algum tempo. Até conseguir, passei seis meses treinando sem parar, tanto a parte física como o lado mental. Não foi fácil, já tinha passado por lesões antes, e consegui, com ajuda do preparador físico Maurício Faccio, estar mais pronta dessa vez. Um ano depois de romper o ligamento cruzado, em uma das sessões de treinamento, as coisas deram certo e consegui bater o recorde mundial. Estou muito feliz e orgulhosa”, afirma Raquel.

Para comemorar o feito, Raquel fez questão de compartilhar em suas redes sociais a foto da placa em agradecimento a todos os seguidores, amigos e familiares que incentivaram sua trajetória no esporte. “Eu já sabia que tinha conseguido bater o recorde, mas só é verdade quando eles confirmam. Quando falaram comigo e recebi a placa, fiquei muito emocionada. E não quero parar. Meu plano é continuar me preparando e me dedicando para levar esse meu dom para ainda mais lugares e mostrar como o esporte pode transformar vidas”, pontua a atleta.