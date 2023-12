Divulgação Durante bate-papo, Grag relembra da ajuda da mãe para resolver problema em Londres





A cantora Grag Queen afirmou durante entrevista com Maisa na websérie "+A(xila) com Maisa", que é uma mãe de primeira viagem. Apresentadora da edição brasileira do reality show de drag queens mais famoso do mundo, brincou que recebeu logo 12 filhas de uma vez.

A drag disse que seu instinto de cuidado veio muito por conta da presença de sua mãe protetora. “Como boa canceriana e como sabia o que estavam passando, assumi essa responsabilidade, mas acima de tudo, falei que elas tinham que se divertir e serem fiéis a si mesmas”, compartilhou.





Ainda sobre o relacionamento com a mãe, ela emocionou Maisa ao revelar que antes de ir para Londres participar da primeira temporada de "Queen of the Universe", reality show musical em que levou o prêmio e ganhou notoriedade, passou por um situação complicada e contou com a ajuda da mãe para resolver.

“Todas as perucas vieram danificadas, eu já estava conformada que ia pro programa daquele jeito. Mas sem nem mesmo pedir, minha mãe que é cabeleireira disse ‘Filha minha não vai feia’ e refez todas em um dia. Hoje em dia meu troféu tá com ela, porque vencemos a competição juntas”, relembra a também atriz.