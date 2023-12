Divulgação Kamila comemora sucesso com loja online e visa ascensão no varejo físico





A influenciadora Kamilla Agacci Boing não apenas viu seus negócios prosperarem, mas também enxergou oportunidades únicas durante a pandemia e que perdura após três anos de trabalho. Diferentemente das contrárias expectativas de muitos nomes do meio digital, a empresária revela que as vendas triplicaram nesse período, impulsionadas pelo aumento do consumo online e por uma mudança significativa no mercado de luxo.





Em uma bate-papo sincero, Kamilla compartilhou suas perspectivas sobre o comportamento do consumidor, as tendências de mercado e seus planos inovadores para o próximo ano.

“O consumo durante o período de pandemia explodiu, pois as pessoas não saiam de casa e consumiam tudo no online. O mercado de luxo já vinha numa crescente ascensão e acessibilidade de pessoas. Hoje ser acessível é o novo "cool". Foi um período excelente para a RL, nos consolidamos ainda mais no mercado nacional. O ano de 2023 refletiu isso”, conta Kamilla Agacci.

Kamilla observa que em 2023, aconteceu uma mudança significativa, e destaca que é importante perceber e compreender essa transformação para que seja oferecido um atendimento personalizado e eficaz. "Cada vez mais os clientes fazem escolhas bem pensadas, querendo peças de luxo, mas que não tenham desvalorização, como peças tendência das estações, e sim peças atemporais”, sintetiza.

Para 2024, ela adianta que está envolvida com um investimento para a inauguração de um espaço físico de sua marca. "Vamos revolucionar o presencial, além de continuar com investimentos no digital. Será um ano repleto de novidades e revolucionário no segmento dos brechós de artigos de luxo, com o nosso pioneirismo em vários projetos”, aponta a empresária.