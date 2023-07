Redação Festa da Achiropita: uma explosão cultura e comida italiana

Vem aí a festança de Nossa Senhora Achiropita! A Festa da Achiropita acontece em homenagem à padroeira do bairro do Bexiga e promete agitar todos os sábados e domingos, até 3 de setembro. Uma explosão de cultura italiana, com deliciosos pratos que vão fazer você salivar, desde o clássico espaguete até os irresistíveis antepastos!

E não pense que só os adultos vão se divertir, as crianças vão enlouquecer com pula-pula, pescaria, tiro ao alvo e mais um monte de atrações incríveis!

E tem mais, a Cantina Madonna Achiropita vai ser o point da festa, com shows ao vivo da banda Felice Itália e os Três Tenores Nrasileiros, além de um mesão de antepastos de dar água na boca e a famosa “pasta della Mamma”.

E claro, não podia faltar as bênçãos da Igreja a cada hora nos finais de semana e uma procissão super animada pelas ruas do bairro em 20 de agosto.

A Achiropita também recebe diversas barraquinhas com projetos sociais importantes! Bora participar dessa festa que é pura alegria e ainda ajudar nos projetos da comunidade? É diversão garantida!

