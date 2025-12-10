DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA Dra. Érica Belon

A Dra. Érica Belon reuniu líderes, empresários, profissionais de RH, leitores e um público variado no último domingo (07) durante o lançamento de seu novo livro, “O PDI de Cristo”, apresentado em duas sessões (às 10h e às 18h) na AD Alpha, em Alphaville, Barueri. O encontro marcou a estreia oficial da obra, que propõe uma abordagem inovadora para o desenvolvimento humano ao unir espiritualidade, neurociência e gestão.

PhD em Administração de Negócios, neurocientista e especialista em Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), Érica apresentou ao público como o método utilizado por Jesus no desenvolvimento de seus apóstolos pode ser aplicado às organizações contemporâneas. A obra, publicada pela Editora Chave Mestra, estrutura o PDI como uma jornada de instrução, libertação, propósito e transformação, processo que ela já utiliza em suas consultorias para promover resultados consistentes e humanizados.

A autora destaca a força de integrar ciência e espiritualidade no ambiente corporativo: “Jesus formou equipes com propósito, comportamento e resultado. Quando trazemos esses princípios para o mundo atual, desenvolvemos líderes de maneira profunda e sustentável”, afirma.

Ela também comenta sobre inseguranças comuns na liderança e como o método pode transformar a forma de gerir pessoas: “Muitos gestores acreditam que não nasceram para liderar. Eu mostro que liderança é construída, e Cristo deixou esse caminho registrado”.

Além deste novo lançamento, Érica é autora do best-seller “Os Pilares da Liderança em Cristo”, no qual apresenta como Jesus estruturou critérios objetivos para recrutar e desenvolver seus discípulos. No livro, ela explica conceitos como perfis comportamentais, neurociência aplicada ao recrutamento, modelos mentais, formação de equipes alinhadas a valores e o papel estratégico da demissão, oferecendo um guia prático para líderes que desejam construir times engajados e de alta performance.