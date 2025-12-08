Divulgação | Acervo Pessoal Power Minds Connex TV será comandado pelo jornalista e empresário José Vicente Bernardo e pelo publicitário e mentor Hebert Bouzo

A Band estreia, em fevereiro de 2026, o programa “Power Minds Connex TV”, versão televisiva do movimento empresarial Power Minds Connex, conhecido por reunir algumas das principais lideranças do empreendedorismo brasileiro em encontros que promovem conexões estratégicas, trocas profundas e desenvolvimento pessoal e profissional. A atração será exibida nas manhãs de domingo, inicialmente para o Nordeste, atingindo Bahia e Sergipe, com impacto estimado superior a 13 milhões de telespectadores.

O programa será comandado pelo jornalista e empresário José Vicente Bernardo e pelo publicitário e mentor Hebert Bouzon, fundadores do movimento. Vicente, que atuou como editor-chefe da Forbes Brasil entre 2016 e 2025, traz ao projeto sua experiência em entrevistar grandes executivos e traduzir temas complexos de negócios para o público. Bouzon, por sua vez, é fundador da PdD Academy, somando mais de 200 mil alunos presenciais em treinamentos voltados ao empreendedorismo e à alta performance.

O “Power Minds Connex TV” se propõe a revelar os bastidores de decisões que moldaram a trajetória de alguns dos nomes mais influentes do país. Entre os convidados previstos estão Flávio Augusto (Wiser Educação), Rubens Menin (MRV), Carla Sarni (Sorridents), Eduardo Henrique (Movile) e Paulo Morais (Espaçolaser). Os episódios abordarão momentos decisivos, erros, acertos, influências e elementos que construíram suas jornadas.

O movimento Power Minds Connex surgiu em São Paulo e rapidamente se estruturou também em Salvador, reunindo mensalmente empresários e CEOs que buscam crescimento com método, governança, inovação, cultura organizacional e liderança. Os encontros contam com palestras, imersões gratuitas e reuniões exclusivas voltadas para empresários de médio e grande porte.

Para ilustrar o propósito do PMC, Bouzon afirma: “Transformamos desafios em oportunidades e ambições em conquistas. A troca de experiências entre pessoas tão relevantes nos faz evoluir de forma exponencial. Passamos a enxergar o que a concorrência não é capaz de perceber.”

A construção de um ambiente de conhecimento coletivo também é destacada por Marcelo Antonioli, estrategista digital e sócio-fundador do movimento. “O Power Minds Connex é uma rede de grandes mentes unidas para compartilhar conhecimento, gerar conexões genuínas e inspirar uma nova cultura de crescimento entre empreendedores.”

No programa, a comunicação também ganha espaço com a participação da jornalista Roberta Nuñez, que abordará a forma como empresários se comunicam no digital e com a mídia. Para ela, a clareza das mensagens influencia diretamente a maneira como as ideias se conectam ao público: “Hoje, comunicar não é apenas aparecer, mas entender como transmitir o que se deseja dizer com intenção e responsabilidade. Fico muito feliz em fazer parte desse projeto e contribuir com essa conversa”, afirma a jornalista, que terá um quadro no programa.

O movimento, que hoje opera em Alphaville (São Paulo) e Salvador, planeja que o programa, após sua fase inicial na Band Nordeste, também estreie na Band São Paulo, ampliando o alcance do projeto para um público ainda maior.

Para José Vicente Bernardo, esse é o momento ideal para levar a conversa sobre liderança para a TV aberta. “O Power Minds Connex nasce da convivência direta com a alma do empreendedor brasileiro, dos iniciantes aos gigantes: suas virtudes, seus desafios e sua capacidade de realização. Reunimos o que funciona na prática para acelerar a jornada de líderes que querem crescer com visão e consistência.”