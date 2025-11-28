Tripé Evento inicia temporada com teatro, desfiles, gastronomia e programação imersiva até 28 de dezembro

A magia do Natal toma conta de São Paulo a partir de hoje, 28 de novembro, com a abertura oficial da Villa de Natal São Paulo no Parque Villa-Lobos. Após meses de preparação, o evento estreia sua temporada 2025 prometendo encantar famílias inteiras com teatro, desfiles, gastronomia, atrações ao ar livre, brinquedos e experiências totalmente imersivas que permanecerão em cartaz até 28 de dezembro.

Ontem, 27 de novembro, a Villa recebeu autoridades, patrocinadores, influenciadores, artistas, jornalistas e convidados especiais para a Avant-Première oficial, uma apresentação institucional que mostrou, em primeira mão, parte da cenografia, as ambientações temáticas, o acendimento natalino e um preview exclusivo do espetáculo “O Sonho de Natal – O Mapa Secreto”. A visita guiada marcou o início da programação e permitiu que os convidados vivenciassem antecipadamente a atmosfera encantadora criada para esta edição.

Com mais de 30 atrações distribuídas em 24 mil m², a Villa de Natal São Paulo 2025 é considerada uma das maiores experiências natalinas do país. O evento foi planejado para unir memória afetiva, arte, cultura e interatividade em um único espaço que desperta emoção em crianças e adultos.

Tripé Villa de Natal São Paulo





A Casa do Papai Noel é um dos pontos altos da visitação. O circuito de aproximadamente 45 minutos leva o público por oito ambientes cuidadosamente construídos para recriar o universo do Bom Velhinho. Entre eles estão o Voo do Trenó, que inicia a jornada com clima de aventura; a Oficina de Brinquedos, onde a magia ganha forma; e a Sala da Lareira, que resgata todo o aconchego do Natal tradicional. A experiência termina com o aguardado encontro interativo com o Papai Noel.

Para manter a organização e conforto, todos os visitantes recebem um passaporte de visitação ao entrar na Villa, que permite o agendamento prévio das atrações de maior procura.

No Teatro Santa Claus, o público poderá assistir ao espetáculo “O Sonho de Natal – O Mapa Secreto”, apresentado três vezes ao dia. O musical, com cerca de 50 minutos de duração, conta a história da elfo Aurora e do artesão Arthur, que embarcam em uma aventura emocionante em busca do verdadeiro sentido do Natal.

A montagem inclui trilha sonora original, cenários temáticos e uma narrativa tocante que reforça valores como amor, união, coragem e esperança, emocionando espectadores de todas as idades.

Do lado de fora, a Villa ganha vida com a Parada Natalina, um desfile grandioso que reúne mais de 200 personagens em um cortejo iluminado de música, dança e fantasia, transformando o parque em um espetáculo a céu aberto. Outra atração especial é o Museu do Brinquedo, instalado na base da Torre do Papai Noel, que apresenta peças históricas capazes de despertar lembranças afetivas e conectar diferentes gerações.

Ao longo da programação, oficinas criativas, atividades interativas, espaços temáticos fotografáveis e mais de dez brinquedos de parque de diversões completam a experiência. A gastronomia também é destaque, especialmente na Aldeia Gastronômica, que reúne sabores inspirados em feiras natalinas da Europa e dos Estados Unidos.

Além do entretenimento, a Villa de Natal São Paulo carrega forte compromisso social e cultural. A expectativa é gerar mais de R$50 milhões de impacto econômico na capital paulista e criar cerca de dois mil empregos diretos e indiretos.

A solidariedade também ocupa papel central, com a distribuição de 20 mil ingressos solidários destinados a crianças em situação de vulnerabilidade. Neste ano, a primeira-dama Regina Nunes lidera ainda o apadrinhamento de 500 crianças da rede municipal, como parte de ações que promovem inclusão e apoio ao empreendedorismo feminino.

Os ingressos para a Villa de Natal São Paulo já estão disponíveis no site da Ticketmaster, incluindo opções de ingresso solidário mediante doação de um brinquedo novo. Há condições especiais para caravanas, escolas e grupos.

A Villa de Natal São Paulo acontece no Parque Villa-Lobos, localizado na Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, entre os dias 28 de novembro e 28 de dezembro. O funcionamento ocorre de segunda, quarta e quinta das 17h às 23h, e sextas, sábados e domingos das 17h à 0h. Informações adicionais podem ser encontradas no site oficial.