Acervo pessoal Maria Serafim

Maria Serafim começou sua história nas artes ainda na adolescência, quando passou a se envolver com música, dança e teatro. Em 2021, ingressou no curso de Artes Cênicas da UFGD, em Dourados (MS), onde aprofundou sua formação. Durante esse período, atuou em três companhias de teatro, ampliando sua experiência cênica e artística.

Maria também realizou um curso de audiovisual com Felipe Alves e Jéssica Wini, experiência que seria decisiva em seu caminho profissional. Hoje, ela se dedica integralmente à temporada da Villa de Natal São Paulo, onde vive uma das fases mais especiais de sua trajetória.

Um convite que trouxe alegria e novo propósito

Segundo a atriz, o convite para integrar o projeto veio de forma muito especial: “O Felipe Alves e a Jéssica Wini me convidaram através de um curso de audiovisual em que eles são os mentores. Enviei meu monólogo e alguns dias depois recebi a ligação deles me convidando para essa linda jornada de Natal.”

Receber o chamado foi emocionante: “Aceitei o convite com o coração cheio de alegria e vontade de viver essa nova jornada na minha vida.”

Maria atua na produção como Assistente de Direção 2 e, ao mesmo tempo, interpreta múltiplos personagens como stand-in. Ela descreve com carinho o aprendizado ao lado do diretor: “O Felipe Alves é um diretor que pensa em cada detalhe da peça. Ele participa da montagem do cenário, da sonoplastia e acompanha tudo com muito amor pelo que faz.”

E completa: “Está sendo uma honra estar como assistente de Direção 2 e acompanhar cada detalhe.”

Construção artística guiada pelo amor e pela observação

Viver diferentes personagens como stand-in tem sido um processo enriquecedor: “Cada detalhe vem sendo cuidado com muito amor e carinho. Cada personagem tem sua diferença e personalidade. Eu os observo sempre e tento ser fiel a cada um.”

Ela destaca também a liberdade criativa durante o processo: “Além de acompanhar tudo, há liberdade para trazer criações e ideias.”

Maria fala com emoção sobre dividir o palco e os bastidores com o elenco e a direção: “A experiência que estou vivendo com o elenco e com a direção está sendo maravilhosa. Me aquece a alma estar vivendo cada momento aqui intensamente.” A sintonia da equipe é um dos pontos que ela mais valoriza nessa temporada.

O encanto que o público vai sentir

A atriz acredita que a peça tocará todos os espectadores: “Acredito que o público vai se encantar. Assim como eu me encantei e me encanto diariamente. Esse lugar é mágico e cheio de amor. Com certeza a magia do Natal está presente nesse lugar.”

Maria encerra dizendo que este trabalho ocupa um espaço especial em sua vida: “Com certeza essa peça tem e terá um lugar especial em meu coração pra sempre.”

A Villa de Natal São Paulo e o espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto

De 28 de novembro a 28 de dezembro, o Parque Villa-Lobos recebe a Villa de Natal São Paulo, que reúne cerca de 30 atrações em um complexo totalmente imersivo.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto é uma das atrações principais da programação, trazendo música original, narrativa emocionante, efeitos especiais e personagens que levam o público a uma jornada de esperança, fantasia e sensibilidade.