Desde muito novo, João Pedro Delfino sempre foi ligado às artes. Ele conta que, ainda bebê, já demonstrava gosto por música. Depois vieram os instrumentos, o teatro, a dança e o audiovisual, que acabaram abrindo o caminho para os primeiros trabalhos profissionais.

Aos 12 anos, deixou Belo Horizonte para morar em São Paulo e integrar o musical Escola do Rock, onde interpretou o baterista Freddy. Em seguida, viveu Charlie em Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Na televisão, fez o seu primeiro trabalho como o Pinóquio na novela Poliana Moça, do SBT. No cinema, estreou como Filipe em Camile, filme vencedor do World Film Festival em Cannes.

Em 2024, interpretou João Darling na peça Peter Pan – Crescer é preciso. Neste ano, protagonizou Paulo em Serenata do Adeus, produção que está em festivais de cinema e começou a faculdade de Cinema, área pela qual também se apaixonou. “E agora estou aqui pra contar essa linda história na Villa de Natal pra vocês!”, resume.

O convite que uniu amizade, perfil artístico e Natal

O convite para integrar o elenco da peça surgiu através de uma indicação especial: “A minha amiga Marianna Santos recebeu a sinopse do projeto e me indicou porque disse que era exatamente o meu perfil.” A direção o chamou para conhecê-lo e a resposta foi imediata: “De cara eu já amei o projeto e a ideia de trabalhar com a Mari. Sempre quis fazer um trabalho com tema de Natal, pois é uma época muito especial. A partir daí, fiquei muito feliz e empolgado, e me identifiquei muito com a história.”

Arthur: um jovem artesão bondoso e sonhador

Sem revelar o grande segredo da trama, João conta um pouco sobre Arthur, seu personagem em O sonho de Natal – O mapa secreto: “O Arthur é um menino muito bondoso, ele é um humano e jovem artesão que adora fazer brinquedos para distribuir no Natal, principalmente para crianças carentes. Ele tem um coração enorme, sempre querendo ajudar os outros, fazer o bem e também tem muitos sonhos, ele é muito sonhador.”

Na Vila, ele vai construir laços fortes e também lidar com conflitos: “O Arthur vai fazer grandes amizades dentro da vila, mas nem todos vão se dar tão bem com ele no início. Não posso dizer mais que isso, apenas que ele vai ser muito importante pra essa história e vai fazer de tudo para salvar esse Natal e trazer esperança para a vila.”

João descreve o processo de criação como intenso, coletivo e muito especial: “Está sendo muito legal esse processo, porque não é uma construção apenas minha, e sim do nosso diretor, que é o Felipe, do preparador de elenco, Alê, e também de todo o elenco. No ensaio a gente conversa muito sobre a relação que o meu personagem vai ter com os outros, até porque a gente tá sempre interagindo em cena.”

Ele também leva muito da própria vivência para o papel: “O Arthur tem muito de mim, principalmente nesse lado sonhador e esperançoso,l e nesse brilho no olhar que ele tem ao ver a Villa de Natal pela primeira vez. Eu também trago como referência minhas próprias experiências com o Natal em família, que é sempre um momento tão divertido e especial.”

O ator conta que o maior prazer é viver tudo isso de forma verdadeira: “A parte mais legal é que eu posso me divertir muito, me jogar em cena e viver de fato aquele momento quando tô no palco. Sempre que piso no palco, esqueço tudo e entro de verdade nessa história.”

Sintonia com o elenco e liberdade criativa

Sobre o clima de trabalho, João é categórico: “Todos estão muito animados e dedicados a construir esse espetáculo! Tenho aprendido muito com cada um.” Ele destaca a parceria com direção e preparação: “O preparador de elenco e nosso diretor dão muita liberdade para criarmos juntos. Eu me conectei com o elenco desde o primeiro ensaio e nossa sintonia cresce a cada dia, tanto em cena quanto nos bastidores. Estamos nos divertindo muito no processo e isso se reflete em cena. O público vai sentir nossa energia! Estou muito feliz e grato por fazer parte desse elenco com pessoas tão maravilhosas!”

O que o público vai sentir

João acredita que a peça vai tocar o público em diferentes camadas: “Acredito que o público vai se emocionar muito! A peça mostra muito mais que a magia do Natal. Ela mostra o verdadeiro significado dessa data que é a mais importante, o nascimento de Jesus.” Ele completa: “A peça também vai despertar muitas emoções. O público vai rir, se divertir, se surpreender e sair tocado com a nossa história.”

Para o ator, a grande diferença desse projeto está no formato e na experiência: “Fazer uma peça dentro de uma vila temática será muito diferente tanto para nós, atores, como para o público, pois será uma experiência imersiva e muito especial. Não posso dar spoilers, mas a vila é realmente mágica e basta chegarmos lá para sentirmos isso!”

Villa de Natal São Paulo e O sonho de Natal – O Mapa Secreto

A Villa de Natal São Paulo acontece de 28 de novembro a 28 de dezembro, no Parque Villa-Lobos, reunindo cerca de 30 atrações entre teatro, Casa do Papai Noel, Parada Natalina, brinquedos, Museu do Brinquedo, oficinas, ambientações temáticas e Aldeia Gastronômica.

Dentro dessa programação está o espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, do qual João Pedro Delfino faz parte como Arthur, jovem artesão que chega à vila carregando sonhos, generosidade e um papel fundamental em uma história de esperança.