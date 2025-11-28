Acervo pessoal Gabriel Guedes

Encerrando um dos ciclos mais vibrantes de sua carreira, o cantor e compositor Gabriel Guedes lança o single “Tudo Vai Ficar Bem (Be Alright)”, parceria com o artista internacional Evan Craft, nome de destaque na música cristã global. A canção chega como a última faixa do EP “O Amor Que Encontrei”, que marcou a fase mais pop, moderna e experimental de Gabriel ao longo de 2025.

O projeto apresentou um artista em plena evolução, apostando em novas texturas sonoras sem perder sua essência espiritual. Com sete faixas, o EP trouxe mensagens de fé, superação e esperança embaladas por uma produção contemporânea, consolidando Gabriel como um dos nomes mais conectados às tendências da música cristã atual.

A colaboração com Evan Craft reforça essa expansão internacional. Conhecido por unir públicos latino e norte-americano, o cantor norte-americano soma milhões de ouvintes nas plataformas e intensifica o caráter global da faixa. “Tudo Vai Ficar Bem (Be Alright)” chega como um lembrete sensível de que a fé continua sendo apoio e direção mesmo diante de incertezas.

Com o lançamento, Gabriel encerra uma etapa criativa bem-sucedida e abre caminho para novos projetos, consolidando sua presença no cenário gospel brasileiro e internacional.

Trajetória e evolução do artista

Nascido em São Paulo e filho de pastores, Gabriel Guedes iniciou sua relação com a música ainda na infância. Aos sete anos, começou as primeiras aulas de piano e, aos doze, já atuava como tecladista e back-vocal no ministério de louvor da igreja fundada por seus pais.

Em 2014, lançou seu canal no YouTube, publicando covers que rapidamente conquistaram o público. Entre os vídeos de maior destaque estão o medley “Pra Sempre / Porque Ele Vive”, com mais de 22 milhões de visualizações, e “Me Leva Pra Casa”, que ultrapassou 21 milhões de reproduções.

Dois anos depois, assinou com a gravadora Onimusic, mesma casa de nomes como Gabriela Rocha e Nívea Soares. Seu primeiro single autoral, “Noiva”, ultrapassou 7 milhões de plays no Spotify e 8 milhões de views no clipe oficial.

Desde então, Gabriel lançou músicas que se tornaram parte do repertório de igrejas em todo o país, como “Minhas Guerras”, “A Bênção”, “Vitorioso És”, “Santo Pra Sempre” e “Ele Vem”. Ele também acumula quatro álbuns marcantes: My Sessions (2017), Eterno Presente – Ao Vivo (2019), Gabriel Guedes – Ao Vivo (2021) e In Concert (2023).

Além do Brasil, o artista já se apresentou nos Estados Unidos e na Europa, tornando-se o primeiro brasileiro do gospel a cantar no Dove Awards, um dos maiores eventos da música cristã mundial. Multi-instrumentista, toca violão, baixo, guitarra, bateria e teclado.

A fase criativa que levou ao EP “O Amor Que Encontrei”

A nova sonoridade que marca 2025 teve início após uma viagem do cantor a Nashville, berço da produção musical cristã moderna. Em abril, Gabriel lançou “Sê Forte”, versão de “Sé Fuerte”, produzida por Abee, responsável por trabalhos de grandes nomes do gospel nacional. O clipe, com linguagem cinematográfica, foi inspirado na experiência real da família do artista, quando seu pai recebeu o diagnóstico de tumores na cabeça em 2009.

Em seguida, veio “O Amor Que Encontrei”, parceria com Nick Herbert, trazendo um equilíbrio entre pop, black music e gospel norte-americano. Depois disso, Gabriel apresentou “Me Alegrar”, escrita com Johnny Rez e Mark Alan Schoolmeesters, reforçando o novo caminho artístico.

O EP, lançado em setembro, reúne:

• “Sê Forte”

• “O Amor Que Encontrei”

• “Me Alegrar”

• “Todos Devem Conhecer”

• “Mais Rico do Mundo”(com clipe gravado no Estádio do MorumBis)

• “Canto Aleluia”

• “Tudo Vai Ficar Bem (Be Alright)”

Hoje, Gabriel soma mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, 800 milhões de visualizações, quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 500 milhões de plays em suas músicas mais populares.