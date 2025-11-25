Acervo pessoal Marianna Santos

A carreira de Marianna Santos começou cedo: aos 4 anos, ela já encantava o público no Programa Raul Gil. Desde então, trilhou um caminho que uniu atuação, canto, apresentação e criação de conteúdo digital.

Na televisão, participou das novelas Carinha de Anjo (2016) e Poliana Moça (2021), ambas no SBT. No cinema, atuou em Acampamento Intergaláctico (2022), interpretando Marina, irmã do Gato Galáctico, e em Minha Vida em Marte (2018), contracenando com o saudoso Paulo Gustavo.

Em 2023, protagonizou "Luz”, primeira série infanto-juvenil brasileira da Netflix — projeto que marcou profundamente sua carreira e que rendeu indicação ao Emmy, além da vitória como melhor atriz no "Prêmios Produ”.

Recentemente, gravou o remake brasileiro de Quarto do Pânico, ao lado de Isis Valverde. Atualmente, interpreta Narizinho na nova versão de O Picapau Amarelo, no SBT, e também é uma das apresentadoras do Domingo Animado.

O convite que chegou como um presente e tocou seu coração

Marianna conta que o convite para integrar o espetáculo natalino chegou de forma especial: “Sempre fui apaixonada por palco e por essa troca que só o teatro proporciona. Quando descobri que era uma peça natalina, meu coração bateu mais forte.” Para ela, o Natal é uma das épocas do ano mais inspiradoras: “É um período que me inspira demais. Senti que era um projeto cheio de luz e que eu queria muito fazer parte disso.”

Sem revelar spoilers, ela descreve sua personagem como alguém que carrega a essência da esperança: “É uma personagem destemida, sonhadora e cheia de esperança. Ela não desiste do que acredita e enfrenta o que for preciso para realizar seus sonhos.” Marianna destaca que essa personagem dialoga profundamente com o espírito natalino.

Construção da personagem e conexão do elenco

Para a atriz, o processo tem sido extremamente revelador: “Cada ensaio me faz descobrir algo novo nela e em mim. É como entrar, aos poucos, nesse universo cheio de fantasia e emoção.” Esse mergulho artístico tem fortalecido sua conexão com a história e com a mensagem da peça.

Marianna destaca que a sintonia entre elenco e direção foi instantânea: “Mesmo com quem eu ainda não conhecia, a conexão foi tão grande que parece que somos amigos há anos.” Ela também elogia o preparador de elenco e o diretor: “Nosso preparador é super sensível e atento, e o diretor tem uma visão artística que inspira muito. É uma experiência muito especial.”

O que o público vai sentir

A atriz acredita que o espetáculo tocará profundamente crianças e adultos: “O público vai se emocionar bastante. O teatro natalino traz aquela sensação de aconchego.” Marianna explica que a peça desperta reflexões e sentimentos típicos do fim de ano:

“Ela nos lembra sobre amor, união e compaixão. Acho que muitas pessoas vão se reconhecer, se emocionar e revisitar memórias importantes.”

O que torna este trabalho diferente dos outros

Para Marianna, o grande diferencial está na troca direta com o público: “No teatro, é ao vivo. É olhar no olho, é sentir a reação da plateia na hora. Essa energia me encanta e deixa tudo mais emocionante.” Ela descreve essa experiência como uma troca verdadeira e inesquecível.

Um espetáculo de magia e emoção

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, transformando o Parque Villa-Lobos em uma grande celebração com mais de 30 atrações, incluindo Casa do Papai Noel, brinquedos, Parada Natalina, Aldeia Gastronômica, ambientações imersivas, Museu do Brinquedo e muito mais.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, é apresentado três vezes ao dia no Teatro Santa Claus. A história acompanha Aurora e Arthur após encontrarem um mapa misterioso capaz de reacender a magia e transformar o destino da vila encantada.

Com expectativa de mais de 120 mil visitantes, a Villa reúne fantasia, emoção, cultura e impacto social — incluindo ingresso solidário mediante doação de brinquedos.