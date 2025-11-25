Acervo pessoal Felipe Alves

Com passagem por TV, audiovisual, publicidade e projetos cênicos de grande impacto, Felipe Alves assina a direção de O sonho de Natal – O mapa secreto, espetáculo oficial da programação da Villa de Natal São Paulo 2025. A montagem combina fantasia, humor, aventura e emoção para conduzir o público a uma experiência totalmente imersiva.

Para Felipe, a peça nasceu com um propósito claro: “Esta montagem foi pensada para resgatar a magia do Natal de forma genuína, sem cair no clichê.” Ele explica que a proposta é envolver o público desde o primeiro instante: “A direção trabalha muito com imersão. O público se sente dentro da Vila de Natal desde o primeiro segundo. Não é apenas assistir, é entrar na história.”

Do roteiro ao palco: encontrando o tom dentro da fantasia

Felipe conta que transformar o texto em cena exigiu equilíbrio entre ritmo, emoção e autenticidade: “O texto tinha fantasia, humor, aventura e uma camada humana muito forte. Meu trabalho foi equilibrar tudo isso.” A cada ensaio, uma pergunta o guiava: “O público acredita nisso? Ele sente isso?” E, de acordo com o diretor, o tom ideal surgiu quando a equipe abandonou a busca por perfeição técnica: “Quando passamos a buscar verdade dentro da fantasia, tudo ganhou vida.”

Os desafios de uma superprodução natalina

Dirigir um espetáculo desse porte envolve desafios logísticos, cênicos e emocionais: “O maior desafio é fazer com que tudo seja grandioso sem perder o íntimo.” Felipe destaca que luz, cenário, figurino, música e coreografia precisam existir a serviço da narrativa, nunca o contrário. Além disso, a montagem exige fluidez e precisão técnica: “Um espetáculo natalino depende de encanto e timing milimétrico. Quando tudo encaixa, vira magia.”

O diretor acredita que a peça oferece uma experiência profunda e acolhedora: “O público vai sentir acolhimento. Vai perceber que a peça tem alma, que existe intenção real em cada detalhe.” Para ele, adultos e crianças encontram sentidos diferentes, mas igualmente especiais: “Cada pessoa vive a história do seu jeito. No final, acho que a sensação será: ‘Eu precisava sentir isso agora’.”

A condução do elenco: liberdade, verdade e conexão

Felipe revela que o primeiro passo foi escutar os atores: “Antes de pedir emoção, eu precisava entender os atores.” Ao dar liberdade criativa aliada à direção clara, ele encontrou a chave para a verdade cênica: “Conduzi cada um para encontrar sua verdade dentro do universo lúdico do Natal. Emoção forçada não funciona.”

Segundo ele, a energia que surge em cena é fruto dessa compreensão coletiva: “A força veio quando todos entenderam o propósito da peça: tocar as pessoas.”

A trajetória do diretor e a influência no projeto

Felipe reúne experiências em múltiplas linguagens, TV, streaming, audiovisual, publicidade e projetos performáticos, o que moldou sua sensibilidade para narrativa, ritmo e emoção. “Dirigir sempre foi contar histórias verdadeiras. Cada projeto me ensinou sobre performance, narrativa e emoção.”

Na peça da Villa, ele afirma ter encontrado terreno fértil para unir tudo isso: “Aqui pude unir técnica e sensibilidade para criar algo que realmente conversasse com a plateia.”

Fantasia e emoção no Parque Villa-Lobos

A Villa de Natal São Paulo acontece de 28 de novembro a 28 de dezembro, no Parque Villa-Lobos, reunindo mais de 30 atrações distribuídas em 24 mil m². O evento traz Casa do Papai Noel, Parada Natalina, Aldeia Gastronômica, brinquedos, oficinas, Museu do Brinquedo, ambientações instagramáveis e atividades imersivas para toda a família.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, dirigido por Felipe Alves, é apresentado três vezes ao dia no Teatro Santa Claus. A trama acompanha Aurora e Arthur após a descoberta de um mapa misterioso que pode reacender a magia natalina, revelar segredos e transformar o destino de toda a vila encantada.

Com expectativa superior a 120 mil visitantes, a Villa une cultura, fantasia, emoção e impacto social — incluindo ingresso solidário mediante a doação de brinquedos.