Acervo pessoal Klifferson Jesus

Ator e arte-educador, Klifferson Jesus constrói sua trajetória entre a sala de ensaio, o palco e o ambiente escolar. Formado em Teatro pelo Senac, ele participou de grupos de estudo e projetos independentes, atuando em obras de autores como Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Bertolt Brecht, Luis Alberto de Abreu, Abílio Pereira de Almeida e Ramón del Valle-Inclán.

Como arte-educador, ministrou oficinas de artes cênicas para turmas do Fundamental I e II em escolas municipais do ABC Paulista, trabalhando com crianças e adolescentes na formação artística e no desenvolvimento de expressão corporal, comunicação e criatividade.

Um universo que ele nunca tinha explorado

Klifferson conheceu o projeto ao ver a divulgação do teste nas redes sociais. “Nunca tinha feito nada sobre o Natal e achei fascinante! Uma experiência incrível apresentar três vezes por dia em um projeto tão grande.” A intensidade da temporada foi justamente o que o motivou a se desafiar e mergulhar no espírito natalino.

Um elfo animado e musical

Sem dar spoilers, Klifferson descreve seu personagem como uma figura extremamente elétrica e bem-humorada. “Ele é muito animado, pró-ativo e talvez, um pouco musical”, brinca. O ator destaca que o processo criativo está sendo uma experiência leve e inspiradora: “É um desafio divertido e rítmico! Estou me divertindo muito construindo esse personagem.”

Elenco que se conectou desde o primeiro dia

Segundo Klifferson, a sintonia entre elenco e direção foi instantânea. “Tudo muito fácil! Criamos um entrosamento desde o primeiro dia e nos divertimos bastante no processo.” Ele reforça que essa conexão aparece em cena e potencializa o espetáculo.

Além disso, o ator acredita que a peça entrega uma combinação poderosa de humor e emoção. “É uma peça bem-humorada que fala sobre esperança e sobre nunca desistir do que acredita. O público vai rir e se emocionar bastante.”

Um trabalho que abriu novas perspectivas

Habituado ao teatro realista, Klifferson diz que este projeto está sendo transformador: “Uma peça de Natal para um público cheio de crianças é algo inspirador e completamente novo para mim”, finaliza.

Magia, espetáculo e experiência imersiva

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, ocupando 24 mil m² do Parque Villa-Lobos com mais de 30 atrações. O público encontra teatro, Casa do Papai Noel, Parada Natalina, brinquedos, oficinas, ambientes instagramáveis, Museu do Brinquedo, Aldeia Gastronômica e diversas experiências imersivas para toda a família.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, apresentado três vezes ao dia no Teatro Santa Claus, acompanha Aurora, uma elfo da vila encantada, e Arthur, um jovem artesão que encontra um mapa antigo capaz de reacender a magia, revelar segredos e transformar o destino de todos.

Com expectativa superior a 120 mil visitantes, a Villa reúne cultura, fantasia, emoção e impacto social — incluindo opções de ingresso solidário mediante doação de brinquedos.