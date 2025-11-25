Acervo pessoal Fábio Semmog

Formado recentemente, Fábio Semmog já carregava o teatro no sangue desde a infância. Cresceu participando de peças infantis, curtas-metragens e atividades artísticas sempre que possível. A paixão era tão forte que, após anos trabalhando na área administrativa, tomou a decisão que mudaria completamente sua trajetória: deixou a antiga carreira e escolheu viver da arte.

Essa escolha o levou ao seu primeiro grande projeto profissional — a Villa de Natal São Paulo — ao lado de um elenco de forte expressão e uma superprodução.

Fábio faz questão de reconhecer o impacto desta oportunidade: “Gostaria de agradecer ao diretor Felipe Alves por ter me dado essa maravilhosa oportunidade.”

Um encontro com a magia que ele mesmo buscava

O convite surgiu quando viu a divulgação do casting e decidiu arriscar. Participou da audição e foi aprovado. “O Felipe disse que me viu no personagem. Então era para ser.” O ator conta que estava precisando reencontrar a magia do Natal, algo que não sentia com a mesma intensidade nos últimos anos.

“Seria uma oportunidade incrível trabalhar nessa magia como personagem e, ao mesmo tempo, viver essa magia no meu pessoal.” E assim nasceu uma conexão dupla, artística e emocional.

Um personagem divertido, protetor e cheio de coração

Fábio descreve seu personagem como alguém que rapidamente conquista o público: “Ele é uma figura! Engraçado, divertido, meio paizão, tiozão da turma. Tem espírito protetor, mas é muito medroso.” Mas, apesar do medo, é leal e surpreende quando mais importa.

“Quando precisa, ele resgata a coragem dele e mostra que tem um ótimo coração.” A construção desse papel tem sido uma das partes mais especiais do processo: “Muito bacana, divertido. A conexão com o elenco ajudou muito. E o Contini, com todos os exercícios e leituras, fez essa construção ser gostosa, tranquila e natural.”

Equipe que virou lar

Fábio conta que o entrosamento com o elenco e direção foi instantâneo, profundo e raro. “Foi meu primeiro contato com todos, mas parece que nos conhecemos há anos. Em muitas conversas, comentamos o quanto ficamos surpresos com isso.”

A sensação de pertencimento acompanha todo o elenco: “É uma conexão muito genuína, dentro e fora dos ensaios. Dá a sensação de estar em casa, em família.”

Sobre o público, Fábio acredita que a peça será uma explosão de sentimentos: “Vão rir, vão se emocionar. Para as crianças vai ser tudo muito mágico: cenário, figurino, luzes… Os adultos vão refletir sobre quando éramos pequenos e, ao crescer, muitas vezes deixamos nossa criança interior adormecer.”

O ator reforça que o espetáculo reacende valores essenciais: “O Natal é esperança, renovação da fé e da energia para o próximo ano.”

O que torna essa peça diferente

Para Fábio, a resposta está na energia humana por trás da produção: “A energia do elenco dentro e fora do palco. Essa magia que conseguimos ter dentro e fora da peça.” É essa sintonia que, segundo ele, transborda para o palco e chega ao público com força e verdade.

Fantasia, emoção e uma superprodução inédita

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, transformando o Parque Villa-Lobos em 24 mil m² de magia com mais de 30 atrações. O evento reúne teatro, Casa do Papai Noel, Parada Natalina, brinquedos, oficinas, ambientes instagramáveis, Museu do Brinquedo e uma Aldeia Gastronômica inspirada nas grandes feiras de Natal do mundo.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, apresentado três vezes ao dia no Teatro Santa Claus, acompanha Aurora e Arthur após a descoberta de um mapa antigo que pode reacender a magia, revelar segredos e transformar o destino de toda a vila encantada.

Com expectativa superior a 120 mil visitantes, a Villa reúne cultura, fantasia, emoção e impacto social, com ingresso solidário mediante doação de brinquedos.