Acervo pessoal Jéssica Wini

A roteirista Jéssica Wini é a mente criativa por trás do espetáculo que será apresentado na Villa de Natal São Paulo 2025. Ela conta que a peça nasceu com um propósito claro: emocionar profundamente, fugindo dos enredos tradicionais que o público costuma ver em histórias natalinas.

“É uma peça com muita emoção, com um enredo completamente diferente dos que a gente tem visto por aí sobre o Natal.” O objetivo nunca foi apenas contar mais uma história de fim de ano, mas criar uma experiência que conversa com todas as idades, com sensibilidade e propósito.

Uma das ideias centrais da peça foi conectar a narrativa teatral ao universo da Villa de Natal. “A ideia foi integrar o roteiro do teatro com a narrativa da Villa. Então podemos dizer que não é apenas uma peça, mas uma história sobre a própria Villa de Natal.”

Essa escolha transforma o espetáculo em parte viva do evento: quem assiste sente que está entrando dentro da Villa, acompanhando seus personagens, conflitos, emoções e descobertas.

Um texto feito para adultos, crianças e para quem carrega o espírito natalino no coração

Para Jéssica, o maior desafio foi criar uma narrativa profunda, acessível e emocionante: “O roteiro foi pensado tanto para o público adulto quanto infantil, com linguagem simples e uma história detalhada para que todos entendam e se emocionem.” A peça tem humor, aventura, encantamento e, principalmente, alma.

Um dos conceitos mais potentes do roteiro é a construção dos personagens com base em emoções humanas: “Cada personagem representa uma emoção, um sentimento. Todas as falas e jeitos foram escritos pensando em como alguém com aquele sentimento falaria, agiria e reagiria em cada situação.” É por isso que o público se reconhece e se conecta com tantos momentos da história.

Do amor pela escrita à criação do primeiro grande roteiro aberto ao público

Jéssica conta que sua relação com a escrita começou cedo: “Com 8 ou 9 anos eu escrevi um texto sobre saneamento básico. As professoras ficaram impressionadas. Eu sempre gostei de escrever. Compunha músicas na adolescência e escrever parecia um dom.”

O estudo de roteiro veio mais tarde, já adulta, quando mergulhou em estruturas como a Jornada do Herói e o formato coreano, muito usado em dramas emocionais e narrativas sensíveis. Esse estudo resultou em aulas ministradas para uma turma de audiovisual no Mato Grosso do Sul e no desenvolvimento de seu primeiro roteiro de longa-metragem, baseado na história real e emocionante de seus pais, previsto para ser filmado em 2026.

Sobre a peça, ela conta: “Quando começamos, a ideia não era escrever sozinha. Mas ao longo do processo precisei assumir tudo. Então posso dizer que esse é meu primeiro trabalho aberto para um público tão grande.”

Figurinos criados pela própria roteirista: emoção também veste cada personagem

Em uma contribuição que poucos conhecem, Jéssica revela que também é responsável por idealizar e desenhar todos os figurinos da peça: “O figurino foi todo idealizado por mim. Desenhei cada look pensando na emoção, no sentimento e na representação de cada personagem.”

Segundo ela, o figurino carrega a mesma linguagem emocional da narrativa: “Tudo foi pensado para complementar a magia e a emoção que cada personagem carrega.”

Magia, emoção e um espetáculo inesquecível

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, transformando o Parque Villa-Lobos em um complexo natalino com mais de 30 atrações. Entre teatro, Parada Natalina, Casa do Papai Noel, Aldeia Gastronômica, Museu do Brinquedo, brinquedos e ambientes imersivos, o evento espera receber mais de 120 mil visitantes.

A peça Santa Claus – O Mapa Secreto, integra a programação oficial com apresentações diárias no Teatro Santa Claus. A história acompanha personagens que representam emoções, sentimentos e a própria essência do Natal, convidando o público a viver uma jornada de luz, esperança e encantamento.