Acervo pessoal Edgard Assumpção

Natural de Pinhais, no Paraná, Edgard Assumpção descobriu cedo seu caminho artístico. Fez seu primeiro curso de teatro ainda na infância e, a partir dali, entendeu que queria profissionalizar esse talento. Formou-se em Comunicação e Artes e Licenciatura em Teatro, atuou em companhias paranaenses e trabalhou com diretores renomados.

Em 2017, recebeu o Troféu Gralha Azul de Melhor Ator em espetáculo para crianças — uma das maiores honrarias do teatro paranaense. O reconhecimento fortaleceu sua decisão de seguir carreira, mesmo sabendo dos desafios que a profissão impõe no Brasil.

Além de atuar, Edgard também escreve e dirige. Realizou espetáculos autorais adultos e infantis que circularam por festivais e mostras no país. Em 2022, decidiu expandir horizontes e se mudou para São Paulo após ser aprovado na audição de Histórias de Tia Nastácia, de Ian Soffredini.

Desde então, vem construindo uma carreira consistente no teatro paulistano e no audiovisual, participando de curtas e campanhas publicitárias.

Um convite que chegou no último minuto e mudou tudo

A entrada na Villa de Natal foi quase cinematográfica. “Uma pessoa especial me indicou a audição, mas eu não acreditei que seria chamado por estar perto da data.” Mas o contato veio. A produção enviou o material e ele mergulhou de cabeça. “Estudei o dia e a madrugada toda para apresentar uma boa cena.”

O dia da audição virou até história de bastidor: “Fui o último a chegar e o último a me apresentar. Corri muito para conseguir chegar a tempo!” Estar na Villa significa muito para o ator: “É uma produção grandiosa, com profissionais experientes e respeitados. O maior Natal da América Latina não passa despercebido.”

O elfo da ordem, da esperança e do brilho gentil

Edgard interpreta Teobaldo, uma das figuras mais queridas da vila e possivelmente a mais preocupada com que tudo esteja funcionando perfeitamente para a chegada do Natal. “Ele é responsável pela organização de tudo. Aparece em alguns lugares da Villa de Natal!”

Além disso, Teobaldo carrega sabedoria, humor e uma doçura que conquistam o público: “É divertido, leve, bondoso. Ele sempre nos lembra que há esperança de algo bom acontecer.”

Construir Teobaldo tem sido um presente

Para Edgard, dar vida ao elfo tem sido uma das experiências mais ricas de sua carreira: “É uma das criações mais divertidas e interessantes de que participei. O Teobaldo é cheio de nuances. Cada ensaio aprendo algo novo com ele.” O ator explica que o processo está sendo guiado pela criatividade e pelo prazer genuíno de descobrir detalhes de voz, corpo e expressões da personagem.

Um elenco e direção que viraram família

Depois de uma década trabalhando profissionalmente, Edgard afirma nunca ter visto uma equipe tão alinhada: “É a primeira vez que vejo uma equipe tão unida e sintonizada.” Ele destaca o trabalho de Felipe Alves, diretor, e de Alexandre Contini, preparador de elenco: “A sensibilidade do Felipe e a genialidade criativa do Contini alimentam nossa vontade de fazer essa peça.”

O ator também faz questão de exaltar o elenco: “É um time de artistas muito talentosos. Marianna, Becca e JP, mesmo tão jovens, têm uma carga de experiência incrível. E ter Soraia e Roberta à frente de tudo isso é especial demais.” Segundo Edgard, a palavra que define a equipe é sintonia: “Talento, agilidade, disciplina e união. É isso que vejo nesse elenco e nessa equipe.”

O que o público vai sentir

Ele garante que será uma experiência transformadora: “É um mix de emoções. Vai rir, se emocionar e refletir.” Edgard afirma que a dramaturgia traz elementos novos às narrativas natalinas: “É uma performance muito bem executada. Tenho certeza de que o público vai amar.”

Segundo o ator, o diferencial da peça está na força coletiva: “A qualidade da equipe é impressionante. É um trabalho feito por artistas de peso.” Ele também comemora a construção colaborativa: “A criação foi coletiva. A melodia que sugeri para uma das músicas foi escolhida. Isso faz com que a gente se sinta ainda mais parte da obra.” E finaliza: “Tudo foi feito com muito carinho e amor para vocês.”

Encantamento, grandiosidade e emoção

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, transformando o Parque Villa-Lobos em um universo encantado com mais de 30 atrações. O público encontra cenários imersivos, Casa do Papai Noel, Parada Natalina, brinquedos, oficinas, Museu do Brinquedo, ambientes instagramáveis, Aldeia Gastronômica e diversas atividades especiais para todas as idades.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, apresentado três vezes ao dia no Teatro Santa Claus, acompanha Aurora e Arthur após a descoberta de um mapa antigo capaz de reacender a magia, revelar segredos e transformar o destino de todos.

Com expectativa superior a 120 mil visitantes, a Villa une cultura, fantasia, emoção e impacto social, com opção de ingresso solidário mediante doação de brinquedos.