Acervo pessoal Em ‘O sonho de Natal – O mapa secreto’, atriz interpreta Guardiã da Memória, personagem sábia, amorosa e cheia de humor

Atriz formada pela UFSC, Danni Bristot constrói uma trajetória marcada pela versatilidade e por uma presença cênica que transita com naturalidade entre teatro e audiovisual. Desde 2017, atua em montagens de teatro físico, pós-dramático, comédia, improviso, musicais e grotescos, explorando múltiplas linguagens e desafios artísticos.

No cinema, ampliou sua projeção com o curta Te Espero às Quatro, premiado seis vezes internacionalmente, que rendeu sua primeira viagem fora do país com um projeto artístico. Em 2024, protagonizou duas produções e integrou o filme internacional Humanity, rodado em seis continentes.

Danni também faz parte do Núcleo Colab, voltado à pesquisa de atuação para teatro e cinema, e estreia em 2025 na TV com Perícia Lab e como stand-in na produção portuguesa Terra Forte. Além disso, participou de diversas publicidades, cinco curtas independentes e uma novela vertical.

“Me dizem que sou versátil, gentil e boa de se ter por perto”, conta, sorrindo.

Um convite que parecia escrito para ela

O projeto chegou por meio de uma pessoa querida que enviou a divulgação do teste. “Fiz a audição com a certeza de que seria meu. Tudo se encaminhou para isso. Era algo que eu pedia muito: uma peça em São Paulo, exatamente do jeitinho que eu pedi. Eu soube que era pra mim.”

A Guardiã da Memória da Villa

Danni interpreta Coralina, a elfa responsável por registrar, organizar e guardar as memórias de toda a Villa de Natal. “Ela é inteligente, disciplinada, amorosa e protetora. É como uma irmã mais velha para Luzia e Aurora, uma figura sábia e muito importante para a vila.” Coralina também vive situações cômicas, especialmente quando precisa lidar com Teobaldo: “Ela se estressa muito com ele, porque quer controlar tudo. Aí precisa meditar e dançar para se acalmar.”

Construir Coralina tem sido pura diversão

Danni conta que o processo criativo foi se transformando a cada ensaio. “De início, trouxemos uma pegada mais ‘Wandinha’, e fui brincando. Conforme me jogava nas propostas do Ale Contini e nas relações com os outros personagens, fui entendendo sua função na história.” O resultado é uma elfa cheia de nuances: “Ela é compromissada, estressada e calma ao mesmo tempo. Muito sábia, empática e amável. Cuida dos colegas e registra cada memória da Villa.”

Um elenco que virou família

A atriz descreve os ensaios como uma experiência rara e preciosa: “Todos são muito gentis e nos conectamos como uma família. É difícil encontrar isso nas artes, e mais difícil ainda para esses colegas se tornarem amigos.” Danni destaca o papel essencial da equipe criativa: “O Ale Contini e o Felipe Alves são extremamente humanos. Não criam barreiras entre direção e elenco. Desde o primeiro ensaio estávamos entrosados. Não há competitividade, cada um está feliz com seu papel.”

O que o público vai sentir

Para Danni, a peça vai tocar o público profundamente. “As pessoas vão sentir um misto de emoções, assim como nós sentimos. Criamos uma família ao longo dos ensaios. Nossa sintonia é tão grande que repetimos movimentos sem perceber. É mágico.”

A atriz revela que esse projeto tem um lugar especial em sua carreira: “É meu primeiro trabalho em teatro em São Paulo e o primeiro de Natal. Sempre quis fazer algo dessa data. Me lembra a infância e momentos bons. Essa valorização e visibilidade tornam tudo ainda mais motivador. É um trabalho que toca nosso coração e tocará o de todos.”

Villa de Natal São Paulo 2025

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, ocupando 24 mil m² do Parque Villa-Lobos com mais de 30 atrações. O público encontrará teatro, Casa do Papai Noel, Parada Natalina, brinquedos, oficinas, ambientes instagramáveis, Museu do Brinquedo e uma Aldeia Gastronômica inspirada nas grandes feiras internacionais.

Com expectativa de mais de 120 mil visitantes, a Villa combina emoção, fantasia, inclusão e impacto social, oferecendo também ingresso solidário mediante doação de brinquedos.