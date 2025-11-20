Acervo pessoal Atriz interpreta múltiplos papéis como stand-in em O sonho de Natal – O mapa secreto, e destaca processo coletivo e atmosfera afetiva da montagem

Atriz e criadora de conteúdo, Karina Paixão começou sua formação artística aos 18 anos, quando conquistou uma bolsa de teatro no Senac. Desde então, segue ampliando suas técnicas e explorando diferentes linguagens cênicas. Ao longo dos anos, passou por cursos na AIC, no Estúdio Estrela Straus e teve aulas regulares na Casa Audiovisual com Adriana Pires e Daniel Lopes. Recentemente, participou de workshops intensivos com o diretor Arthur Moric e com o preparador de elenco Tomás Rezende.

No teatro, Karina estreou a peça itinerante BOCARRA em dezembro de 2024 e realizou uma turnê de quatro meses com o espetáculo Missão Natureza, realizado pela Lei de Incentivo. Atualmente, integra o elenco de Santa Claus, montagem apresentada dentro da Villa de Natal.

No audiovisual, participou da 3ª temporada de Sintonia (Netflix), protagonizou o curta Segue (AIC), atualmente em festivais, foi Jennifer no curta Serial Killer e interpretou Karla na novela vertical Faces da Verdade Dez/2025

“Construo minha trajetória com entrega, estudo e paixão pela arte”, resume.

Um encontro com o projeto no momento exato

O convite surgiu quando Karina viu o anúncio do teste nas redes sociais. “Preparei meus monólogos, fui para a audição e apresentei tudo no mesmo dia.” Por já ter participado de projetos natalinos em outras fases da carreira, a atriz tinha o desejo de voltar a viver essa atmosfera. “Eu realmente torcia para que desse certo. Quando o convite veio, aceitei de coração aberto.”

Ao falar sobre sua função, Karina explica que atua como stand-in — responsável por acompanhar todos os ensaios, estudar cada personagem e estar pronta para substituí-los em cena sempre que necessário. “Desenvolvo todos os personagens. É um trabalho cheio de criação, atenção e disponibilidade.”

A atriz reforça que essa posição exige visão ampla da narrativa e sensibilidade para capturar a essência de cada figura da história, tornando sua presença indispensável no processo.

Um processo coletivo que transformou a experiência

Karina descreve a preparação como rica e colaborativa: “Criamos tudo de forma coletiva. Cada um contribui. Todos se escutam. Isso tira completamente aquela sensação de trabalho individual. Somos uma unidade.”

Ela destaca ainda o ambiente acolhedor entre equipe, direção e elenco: “Há tempo eu não trabalhava com um grupo tão unido, que se apoia e realmente pensa no coletivo.”

Segundo a atriz, o espetáculo entrega uma combinação intensa de sensações. “O público vai rir, se emocionar e sair com o coração quentinho. É um espetáculo cheio de magia, afeto e cuidado em cada detalhe.”

Uma peça que nasce na sala de ensaio

Para Karina, o diferencial dessa montagem está na forma como a história foi construída: “Todos conhecem profundamente todos os personagens. Falamos a mesma língua, compartilhamos a mesma visão. A peça começa no processo e não termina no palco.”

Ela acredita que essa união será perceptível para o público: “Essa energia especial chega até a plateia. Estamos felizes por contar essa história e as pessoas vão sentir essa magia.”

A magia do espetáculo

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, transformando o Parque Villa-Lobos em um universo encantado com mais de 30 atrações distribuídas em 24 mil m². A programação inclui teatro, desfiles, oficinas, brinquedos, Casa do Papai Noel, ambientes cenográficos, Parada Natalina e gastronomia inspirada nas feiras natalinas internacionais.

O espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto é o grande destaque da Villa, apresentado três vezes ao dia no Teatro Santa Claus. A narrativa acompanha a elfo Aurora e o artesão Arthur após a descoberta de um mapa antigo capaz de reacender a magia, revelar segredos e transformar o destino de todos na vila encantada.

Com expectativa de receber mais de 120 mil visitantes, o evento reúne cultura, fantasia, emoção e impacto social, com ingresso solidário disponível mediante doação de brinquedos.