Acervo pessoal Em ‘O sonho de Natal – O mapa secreto’, ator interpreta personagem adorável e cômico que promete conquistar o público

Ator formado em Artes Dramáticas pelo Centro Universitário Senac, Filipe Miller também possui graduação em Produção Audiovisual pela FMU e especialização em Fotografia pelo Senac. Sua formação múltipla reflete a versatilidade com que circula entre palco, audiovisual e bastidores.

No teatro, acumulou experiências em espetáculos diversos, como Case, e Agora?, Saltimbancos, A Bela e a Fera, O Rei Leão, O Mágico de Oz, Às Férias do Scooby-Doo, Os In5anos, Pobre Super-Homem – Avesso do Herói, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Terra Sonâmbula e O Médico à Força. Atuou também na área técnica, assinando som e luz em DR – Discutindo a Relação.

No audiovisual, gravou a série Casamento Blindado (2025), interpretando Liam Denis sob direção de Olavo Cavaleiro. Participou ainda do curta Cinzeiro e de campanhas publicitárias para marcas como Visa (Copa do Mundo 2014), Will Bank e Juventude Viva.

Convite que abriu as portas para a magia

O convite para integrar o espetáculo surgiu após ver uma chamada de seleção através do colega. “Achei que era uma ótima oportunidade enquanto artista e o que me motivou foi querer vivenciar a magia da Villa de Natal.”

Filipe interpreta Dim Dim, figura adorável que promete rapidamente se tornar uma das queridinhas do público. “Ele é muito fofo e, ao mesmo tempo, dorminhoco. Traz uma camada cômica em vários momentos.”

O ator tem mergulhado profundamente nessa construção: “Me conectar com o Dim Dim está sendo mágico. Cada ensaio amplia essa experiência fantástica.”

Um processo guiado por sensibilidade

Filipe destaca o ambiente de união e acolhimento formado pelo elenco e pela direção. “O elenco é maravilhoso. A direção do Felipe Alves é de uma sensibilidade enorme. Ele faz a gente embarcar na história de corpo e alma.” Ele também ressalta a importância da preparação conduzida por Alexandre Contini: “A preparação com o Ale Contini foi muito rica. Ele conseguiu extrair o melhor de cada ator.”

Emoção garantida para o público

O ator acredita que a plateia viverá uma montanha-russa emocional: “Vão rir, chorar, se identificar com os personagens e se surpreender muito com o espetáculo.”

Para Filipe, essa montagem tem um diferencial: “Desde o processo de construção do personagem até a preparação, tudo foi muito especial. Estou cercado por pessoas talentosas, uma direção maravilhosa e uma equipe empenhada em fazer desta temporada da Villa algo mágico para toda a família.”

Um universo encantado

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, ocupando 24 mil m² do Parque Villa-Lobos com mais de 30 atrações. A programação inclui teatro, Parada Natalina, Casa do Papai Noel, brinquedos, oficinas, ambientes instagramáveis, Aldeia Gastronômica e experiências imersivas para todas as idades.