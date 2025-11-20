Acervo pessoal Atriz interpreta uma personagem cética e emotiva em ‘O sonho de Natal – O mapa secreto’, destacando conexão do elenco e resgate do verdadeiro espírito natalino

Apaixonada por arte desde a infância, Angela Fafer começou sua jornada no teatro ainda na escola. Com o tempo, o palco deixou de ser apenas um espaço de diversão para se tornar profissão e propósito. Em 2013, iniciou sua formação em uma companhia teatral onde permaneceu por dez anos, desenvolvendo-se como atriz, figurinista e aderecista.

Ao longo da carreira, transitou entre gêneros diversos — da comédia ao terror — explorando personagens complexos, profundos e cheios de humanidade. Para Angela, cada nova figura vivida no palco é “uma descoberta que passa a fazer parte de nós”.

Um convite que chegou com significado

O ingresso no espetáculo ocorreu após um teste realizado em outubro. “Quando vi a minha personagem, me identifiquei de imediato. Foi como se ela me escolhesse”, explica.

A atriz conta que ficou especialmente tocada ao descobrir que faria parte de um projeto natalino: “Estamos em um momento onde precisamos lembrar o que significa o Natal.”

Uma personagem cheia de nuances

Angela interpreta uma figura complexa e fascinante, que reflete contradições humanas reais. “Ela é prática, desconfiada, meio rabugenta, mas ama o Natal e as pessoas em volta. É cética, mas quer acreditar que tudo vai dar certo.”

A construção desse papel tem sido, segundo ela, profunda e reveladora: “É uma personagem cheia de camadas. Descobrir quem ela é e como lhe dar vida tem sido um prazer. É uma honra vivê-la.”

Equipe unida por propósito

Angela descreve o processo de ensaios como uma das melhores experiências de sua carreira. “Temos uma conexão quase mágica. Confiança, generosidade, criatividade, amizade e companheirismo estão sempre presentes.” Ela destaca também a sensibilidade da direção: “Os diretores têm uma visão linda da peça e de cada um de nós. Estou muito feliz de fazer parte da Villa.”

Emoção garantida para o público

Sobre a recepção da plateia, Angela é enfática: “O público vai sentir de tudo um pouco. A emoção é garantida.” Para ela, esse projeto tem algo único e transformador: “É um resgate de humanidade, de sonhos e esperanças. É para todas as idades. Vai transformar a plateia e reacender coisas que estavam esquecidas no tempo.”

Um universo encantado no Parque Villa-Lobos

A Villa de Natal São Paulo acontece de 28 de novembro a 28 de dezembro, ocupando 24 mil m² do Parque Villa-Lobos com cenários, atrações e experiências que celebram o espírito natalino. São mais de 30 atividades, incluindo teatro, brinquedos, oficinas, desfiles, ambientações temáticas, Casa do Papai Noel e uma Aldeia Gastronômica inspirada nas grandes feiras internacionais.

Com expectativa de mais de 120 mil visitantes, a Villa une cultura, emoção, fantasia e impacto social, com ingressos solidários mediante doação de brinquedos.