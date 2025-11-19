Acervo pessoal Atriz interpreta uma fada luminosa, divertida e cheia de encanto que promete conquistar o público

Crescida em um ambiente permeado pela arte, Becca Guerra iniciou sua jornada no teatro aos 11 anos e nunca mais saiu dos palcos. Aos 15, interpretou Denise em Turma da Mônica – A Série (Globo) e, mais recentemente, viveu Dália na produção bíblica A Vida de Jó, da Record. Agora, ela se prepara para encantar o público como Luzia, uma das personagens do espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, ponto alto da Villa de Natal São Paulo 2025.

Becca conta que descobriu o projeto por meio de um amigo que já acompanhava a preparação do evento. O interesse surgiu imediatamente. “Entrei em contato com o diretor Felipe e, a partir disso, surgiu o convite para interpretar a Luzia.” E assim nasceu a oportunidade de estrelar uma das produções natalinas mais aguardadas do ano.

Luzia: uma fada luminosa e irresistível

A atriz dá vida a Luzia, descrita como uma fada-lâmpada responsável por iluminar parte da Villa de Natal. “Ela é carinhosa, amável e um pouquinho atrapalhada. Com certeza vai conquistar muitos de vocês”, diz Becca.

A leveza da personagem se reflete também nos bastidores: “Tem sido muito divertido. Dou boas risadas interpretando essa personagem incrível.”

Ela destaca que o processo de criação de Luzia foi ao mesmo tempo profundo e leve, graças à sintonia entre elenco e equipe criativa. “A preparação foi intensa e muito divertida. O elenco se conectou muito e isso facilitou demais para atuarmos juntos.”

Ela também faz questão de reconhecer o trabalho dos responsáveis pela condução artística: “O preparador Alexandre Contini e o diretor Felipe Alves foram geniais e essenciais para esse processo maravilhoso.”

O que o público pode esperar

Segundo a atriz, a peça equilibra humor e emoção de forma envolvente. “O público vai dar boas risadas, mas também se emocionar muito. A mistura de ação com comédia é impressionante. Todos vão ficar encantados.”

Becca acredita que o diferencial da montagem está no cuidado humano do processo: “A conexão e o carinho entre elenco e direção, além do trabalho impecável dos atores e da produção, fazem toda a diferença.”

Fantasia, tradição e experiências imersivas

A Villa de Natal São Paulo acontece entre 28 de novembro e 28 de dezembro, transformando o Parque Villa-Lobos em um universo encantado com mais de 30 atrações distribuídas em 24 mil m². O público encontrará teatro, desfiles, brinquedos, oficinas criativas, ambientes instagramáveis, Casa do Papai Noel, Parada Natalina e gastronomia inspirada nas grandes feiras natalinas internacionais.