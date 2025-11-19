Acervo pessoal Contini fala sobre O sonho de Natal – O mapa secreto, obra que une mapa misterioso, vilão inesperado e a redescoberta da magia natalina

Com mais de 40 espetáculos no currículo e uma carreira que atravessa teatro, televisão e direção, Alexandre Contini assume uma das funções mais sensíveis e decisivas da nova montagem da Villa de Natal São Paulo: a preparação de elenco do espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto. A peça é o coração artístico do evento e promete emocionar tanto crianças quanto adultos em uma experiência cheia de fantasia, humor e mistério.

Ator, diretor e apresentador do Se LiG no Portal IG, Contini já participou de produções como Família é Tudo, Haja Coração e Duas Caras. Agora, ele encara o desafio de costurar, junto ao elenco, a alma de uma história que trata da magia que se perde, mas também da magia que pode renascer.

De acordo com o profissional, o convite veio do diretor Felipe Alves. Para Contini, aceitar foi mais que uma decisão profissional, foi quase um chamado afetivo. “Acho que fui tocado pelo espírito do Natal. Minha criança interior sempre quis participar de um projeto como esse”, revelou.

A peça, inclusive, exige essa reconexão emocional. O sonho de Natal – O mapa secreto começa quando a magia natalina parece ter se apagado. Às vésperas da noite mais esperada do ano, um jovem artesão encontra uma vila encantada e um mapa antigo que pode mudar tudo. Entre elfos desconfiados, brinquedos que ganham vida e a chegada de um vilão inesperado, ele precisa descobrir se a verdadeira magia está no mundo ao redor ou dentro de si.

E o público não será apenas espectador. A trama conduz todos a um lugar de memória afetiva onde fantasia e humanidade caminham juntas.

Preparar o elenco foi reconstruir uma magia coletiva

Contini explica que sua função foi mergulhar no campo energético, emocional e mental de cada ator para encontrar a melhor expressão de seus personagens.

“Eu sou um contador de histórias. Construir essa narrativa foi encontrar a melhor parte de cada personagem em prol do coletivo. A máxima ‘não existe personagem pequeno’ se aplica aqui em cada detalhe”, afirma.

O preparador destaca que a liberdade criativa dada pelo diretor fez toda a diferença no processo: “O Felipe me deu liberdade para criar e o elenco teve a generosidade de aceitar as propostas. Juntos escolhemos o que melhor servia à história.”

Para Contini, assistir ao espetáculo será um encontro consigo mesmo. Um reencontro, na verdade. “O público vai rir, se emocionar e despertar a criança interior. A obra não se comunica apenas com crianças, mas com todos os adultos que ainda amam a magia do Natal.”

E é justamente esse resgate que torna o projeto tão diferente de tudo que ele já fez. “Encenar o maior auto de Natal da América Latina é uma experiência nova. Além da responsabilidade, traz um frescor que renova.”

Estreia e temporada

A Villa de Natal São Paulo abre no dia 28 de novembro, no Parque Villa-Lobos, e segue até 28 de dezembro, transformando o espaço em um verdadeiro mundo encantado. Serão mais de 30 atrações distribuídas em 24 mil m², incluindo teatro, desfiles, brinquedos, oficinas criativas, experiências imersivas, ambientes instagramáveis, Aldeia Gastronômica e a tradicional Casa do Papai Noel, um circuito de oito ambientes que termina com um encontro interativo com o Bom Velhinho.

Entre os destaques está o espetáculo O sonho de Natal – O mapa secreto, apresentado no Teatro Santa Claus três vezes ao dia e considerado o eixo narrativo central da Villa. O evento ainda conta com a Parada Natalina, que reúne mais de 200 personagens em luzes, coreografias e música, além do Museu do Brinquedo e uma série de atividades ao ar livre para todas as idades.

Com expectativa de receber mais de 120 mil visitantes, a Villa une entretenimento, cultura e impacto social, oferecendo também ingresso solidário mediante doação de brinquedos e ações voltadas para inclusão e comunidade.