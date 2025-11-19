Acervo pessoal Ator interpreta Umbra, personagem cheio de nuances, humor e emoções que promete surpreender o público

Ator, modelo e dançarino, Thiago Simas é um dos nomes confirmados no elenco do espetáculo "O sonho de Natal – O mapa secreto", apresentado no Teatro Santa Claus durante a Villa de Natal São Paulo 2025. Com trajetória que une dança, teatro, audiovisual e formação como dublê profissional, ele chega ao evento trazendo versatilidade, presença cênica e intensidade dramática.

Professor de Dança, Zumba e Ritmos desde 2011, Simas é formado pela SpCine e pela ABC, além de ter concluído o curso de Montagem do Musical Wandinha e os Addams. No audiovisual, participou de produções como Sintonia (3ª, 4ª e 5ª temporadas – Netflix), Jogo Cruzado (Disney+), Tiktok Séries e protagonizou o curta A Linhagem. No teatro, já integrou seis montagens, incluindo uma temporada de mais de um ano no musical Fantasy, dirigido por Fábio Assunção, interpretando personagens marcantes como Jafar, Flynn Rider e Lumière.

Uma oportunidade que virou sonho realizado

Simas conheceu o projeto por meio de uma postagem nas redes sociais, mas o desejo de integrar a Villa já existia há muito tempo. “Acompanho a Villa de Natal SP há bastante tempo e era um sonho fazer parte dessa magia.”

Thiago interpreta Umbra, figura central da trama e um dos personagens mais complexos do espetáculo. Ele descreve Umbra como alguém que desperta reações intensas e variadas ao longo da história.“Ele tem altos e baixos, é misterioso, sarcástico e gosta do caos. Também carrega carência e necessidade de atenção. No fim, vai surpreender muito.”

Construí-lo tem sido, segundo o ator, uma vivência profunda e desafiadora: “Alguns aspectos dele se parecem comigo. Em outros, são atitudes que eu nunca teria. Viver isso em cena exige superação.”

Sintonia entre elenco e direção

Simas destaca que o processo criativo da peça tem sido marcado por sintonia e troca genuína. “A direção está trazendo um conhecimento único. Todos estão muito conectados, existe uma troca de energia que faz tudo fluir.”

Ele acredita que a peça vai provocar uma série de emoções no público: “Vão rir, se emocionar, sentir esperança e alegria. É uma experiência completa.”

Para o ator, essa montagem se diferencia pela mensagem simbólica que carrega e pela entrega coletiva. “A magia, a mensagem, o brilho, o talento de todos envolvidos, tudo isso torna a experiência especial.”

Um mundo encantado no Parque Villa-Lobos

A Villa de Natal São Paulo será realizada entre 28 de novembro e 28 de dezembro, no Parque Villa-Lobos, transformando 24 mil m² em um universo cenográfico repleto de luz, fantasia e atrações para todas as idades. Serão mais de 30 experiências, incluindo teatro, desfiles, brinquedos, oficinas criativas, ambientes temáticos, shows e espaços instagramáveis.