Pixabay Cachorro fantasiado de papai noel

A Villa de Natal São Paulo 2025 confirma sua edição pet friendly, reforçando a proposta de ser o maior evento natalino da capital. Além de permitir que os visitantes circulem com seus cães em pontos definidos do parque, a Villa também contará com uma ação especial de adoção responsável, realizada em parceria com projetos dedicados ao cuidado e resgate animal.

Entre 28 de novembro e 28 de dezembro, o Parque Villa-Lobos será transformado em um grande mundo encantado, reunindo atrações para todas as idades. A Casa do Papai Noel volta como um dos espaços mais procurados, com oito ambientes temáticos e encontro final com o Bom Velhinho. O Teatro Santa Claus também retorna com o espetáculo “O Sonho de Natal – O Mapa Secreto”, apresentado três vezes ao dia em uma narrativa com trilha original, elenco completo e efeitos especiais.

A programação inclui ainda a Parada Natalina, que percorre o parque com mais de 200 personagens, o Museu do Brinquedo com peças históricas, oficinas criativas, brinquedos ao ar livre, feira temática e a Aldeia Gastronômica inspirada nas tradicionais feiras da Europa e dos Estados Unidos.

Os ingressos já estão disponíveis na Ticketmaster, incluindo a opção de ingresso solidário mediante doação de brinquedo novo.

Combinando cultura, inclusão e entretenimento, a Villa de Natal São Paulo consolida-se como uma das principais experiências temáticas do país, um projeto que celebra a magia do Natal com propósito social e impacto cultural. Realizada pela Araucária Produções, a iniciativa conta com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.