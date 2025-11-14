Divulgação/Assessoria Companhia apresenta “La Barraca do Bode: O Cabaré do Nelson”, unindo teatro, música e crítica social

A Graco Cia de Atores apresenta no dia 15 de novembro, às 20h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, o espetáculo “La Barraca do Bode: O Cabaré do Nelson”, uma nova leitura de “O Beijo no Asfalto”, clássico de Nelson Rodrigues.

Com direção de Asy Sanches e Raphael Campello, a montagem propõe um olhar contemporâneo sobre temas como exposição pública, julgamento moral e a busca por identidade. A proposta mistura teatro musical e cabaré, linguagens que a companhia vem explorando há mais de duas décadas.

O espetáculo investiga como o moralismo coletivo se manifesta nos tempos atuais, agora influenciado pelas dinâmicas das redes sociais. “Queremos entender o que muda e o que persiste quando a moral se reorganiza em ambientes digitais”, explicam os diretores.

Fundada em 2003, na periferia de Niterói, a Graco Cia de Atores é reconhecida pela integração entre arte e transformação social. O grupo oferece formação gratuita em teatro e cidadania, e já profissionalizou dezenas de jovens artistas.

Inspirada na companhia itinerante de Federico García Lorca, a nova edição do projeto “La Barraca do Bode” ressignifica o legado do dramaturgo espanhol com elementos da cultura brasileira. No Nordeste, o bode é símbolo de resistência e afeto, imagem que conduz a estética e o espírito da montagem.