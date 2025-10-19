Crédito: Caio Duran Soraia Carrasco e Thelminha no evento Top Night

A médica e apresentadora Thelminha, campeã do Big Brother Brasil 20, foi anunciada como embaixadora oficial de um dos maiores festivais natalinos do país, que acontece de 28 de novembro a 28 de dezembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Com sua presença carismática e representatividade, Thelminha promete ser um dos grandes nomes da temporada, levando ainda mais brilho e emoção à celebração que marca o início do Natal na capital paulista.

O evento é uma criação da empresária e arquiteta Soraia Carrasco, que idealizou o projeto com o propósito de unir cultura, emoção e solidariedade em um mesmo espaço.

“O Natal desperta emoções e memórias afetivas. Nossa proposta é transformar tudo isso em experiências reais. Queremos que cada visitante sinta a magia do Natal de forma intensa, vivencie cada atração e leve boas lembranças consigo”, afirma Soraia.

Entre as atrações confirmadas para a Villa de Natal São Paulo estão a Parada Natalina, com mais de 200 personagens em um desfile iluminado repleto de música e coreografias, e o Museu do Brinquedo, que resgata peças marcantes de diferentes gerações. O público também poderá conhecer a Casa do Papai Noel, composta por oito ambientes temáticos e experiências interativas, além de participar de oficinas criativas, visitar áreas gastronômicas e se divertir em um parque com mais de dez brinquedos.

Outro grande destaque é o Teatro Santa Claus, que nesta edição apresenta o espetáculo original O Sonho de Natal – O Mapa Secreto . A produção, escrita por Jéssica Wini e dirigida por Felipe Alves, traz como protagonistas Marianna Santos, conhecida por interpretar Narizinho em O Picapau Amarelo (SBT), e João Pedro Delfino, lembrado pelo papel de Pinóquio em Poliana Moça.

Com cerca de 50 minutos de duração e três sessões diárias, a peça promete emocionar o público com uma narrativa sobre coragem, fé e a verdadeira essência do Natal.

Com previsão de receber mais de 120 mil visitantes e movimentar aproximadamente R$ 50 milhões na economia local, o festival também contará com ações sociais lideradas pela primeira-dama Regina Nunes, incluindo o apadrinhamento de 500 crianças da rede pública.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial, com opção de ingresso solidário mediante a doação de brinquedo novo ou em bom estado.