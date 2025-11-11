Assessoria Imprensa Fotógrafa Gy Alvez

Com apenas R$620 e uma câmera financiada, Gy Alvez começou a trilhar um caminho que poucos imaginariam possível. Aos 16 anos, enquanto trabalhava em um centro comercial no Brás, usava o tempo livre para registrar crianças e famílias da vizinhança.

Sem recursos, improvisou um estúdio no quintal do tio, usando canos de PVC e tecidos simples. O espaço improvisado se tornou o primeiro cenário de uma jornada que, anos depois, alcançaria projeção nacional e internacional.

O olhar atento de Gy para os detalhes e a capacidade de transformar o comum em algo poético chamaram a atenção do público e de nomes conhecidos. Em 2018, a fotógrafa foi convidada para registrar os filhos do apresentador Marcos Mion, um trabalho que marcou o início de sua consolidação no mercado.

Desde então, fotografou famílias de artistas como Rodrigo Faro, Henri Castelli, Paolla Oliveira, as netas de Raul Gil, além de Gi Alparone (irmã de Luccas Neto) e Lorena Queiroz, atriz mirim conhecida por novelas e campanhas publicitárias.

Com o aumento da demanda, Gy estruturou seu próprio estúdio, hoje com 600 metros quadrados, e ampliou o atendimento para outros países, como Estados Unidos, Canadá, Singapura e Portugal. O crescimento veio acompanhado de novos desafios — gestão de equipe, padronização de processos e a busca por inovação em um mercado cada vez mais competitivo.

Atualmente, ela realiza cerca de 50 ensaios por mês e mantém um faturamento que ultrapassa meio milhão de reais a cada semestre, resultado de uma construção sólida e da atenção aos detalhes que caracterizam seu trabalho.

Apesar do sucesso, Gy costuma destacar o início simples como parte essencial da sua trajetória. “Comecei com quase nada, mas nunca deixei de acreditar. Cada conquista veio da persistência e do amor pelo que faço”, afirma.

Mais do que números, a história de Gy Alvez reflete o poder da reinvenção e da coragem de começar, mesmo sem garantias. Um exemplo de como talento e dedicação podem transformar uma ideia simples em uma trajetória de reconhecimento e inspiração.