ASSESSORIA DE IMPRENSA Veggari

A atriz e cantora Veggari, nascida em Taquaritinga (SP), vem se consolidando como um dos novos nomes de destaque nas produções audiovisuais e musicais brasileiras. Aos 8 anos, iniciou a trajetória nos palcos sob orientação do diretor Genézio de Barros, e desde então construiu uma carreira marcada pela versatilidade e entrega artística.

A estreia profissional aconteceu em 2013, no elenco da novela Chiquititas (SBT), onde interpretou a personagem Nicole. No cinema, ganhou atenção do público e da crítica ao viver Verônica no filme Berenice Procura (2017).

Em 2021, deu vida à personagem Luísa/Afrodax no longa Doce Encanto, papel que destacou sua intensidade em cena. No ano seguinte, participou da série De Volta aos 15, da Netflix, interpretando Gal, e do longa argentino Los Agitadores, como Daniela.

O nome artístico “Veggari” nasceu do desejo da artista de unir ancestralidade e força simbólica à sua trajetória profissional. A escolha reflete a identidade de uma mulher que busca representar a diversidade de experiências humanas por meio da arte.

Com passagens pelo teatro, televisão, cinema e agora pela música, Veggari se destaca pela naturalidade e entrega emocional em suas performances. Em entrevista à coluna, a artista afirmou que a verdade é o principal elemento que conduz seu trabalho.

“O que tocou as pessoas não foi a perfeição. Foi a verdade”, declarou.

Além da atuação, Veggari também vem se dedicando à carreira musical. A artista prepara novos lançamentos que prometem revelar uma faceta ainda mais pessoal e sensível de sua expressão. As canções, segundo ela, trazem influências da MPB e do pop contemporâneo, com letras que abordam sentimentos e vivências da mulher moderna.

“A música é uma forma de traduzir o que às vezes as palavras não alcançam”, afirmou.



