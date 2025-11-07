ASSESSORIA DE IMPRENSA Os Tambores Mágicos de Ibeji e a Tábua de Esmeralda

A Graco Cia de Atores apresenta neste sábado, 8 de novembro, às 19h, o espetáculo “Os Tambores Mágicos de Ibeji e a Tábua de Esmeralda”, dentro da Mostra de Teatro Adulto, no Teatro Firjan SESI Jacarepaguá. A montagem, criada em parceria com a Comunidade Afrocultural Iyalodé e produção da Taverna Produções, encerra um projeto que reafirma o poder das tradições africanas e afro-brasileiras no teatro contemporâneo. Após a estreia, a peça segue em temporada no Oi Futuro.

Inspirada nos Itans, relatos míticos da tradição iorubá, a obra cria um diálogo entre os Ibejis — orixás gêmeos das crianças e da alegria — e divindades como Xangô, Nanã, Iku (a morte) e Exu, o mensageiro. A dramaturgia de Raphael Campello, dirigida por Denílson Graco, adota o Teatro Experimental do Negro (TEN) como base estética e política, reafirmando o compromisso do grupo com a valorização das raízes africanas, da oralidade e da espiritualidade.

A peça também conecta a mitologia iorubá aos ensinamentos herméticos de Hermes Trismegisto, mestre da sabedoria e da alquimia. Inspirada no álbum “A Tábua de Esmeralda”(1974), de Jorge Ben Jor, a trilha guia o público por uma jornada simbólica e espiritual.

Com 70 minutos de duração e classificação livre, o espetáculo é uma experiência sensorial e simbólica que convida o público a mergulhar nas potências do sagrado, da música e da palavra como instrumentos de resistência, memória e transformação.