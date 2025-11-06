Arquivo Pessoal/Assessoria Banda Sta Planta e Sandra de Sá

A música independente de Niterói ganha novos frutos com o lançamento do EP A Semente, da banda Sta Planta, no dia 14 de novembro. O trabalho reúne cinco faixas inéditas, produzidas por Sandra de Sá , em parceria com Rodrigo Nick e Léo Piloto, pela The Sá Música.

Além de assinar a produção musical, Sandra de Sá também participa em uma das faixas e no videoclipe, reforçando a conexão entre gerações da música brasileira. O lançamento acontecerá em um ambiente simbólico: a sala de instrumentos da casa da artista, em Vargem Pequena, onde boa parte do processo criativo foi desenvolvido.

Com cinco músicas — Moleque, Se Atualize, Se Me Chamar, Frase Clichê e Camarão — o EP reflete a diversidade sonora e poética da Sta Planta. As canções misturam ritmos como black music, reggae, pop, soul, pagode, bossa nova e MPB.

Moleque traz a força das periferias em uma fusão de hip-hop e reggae; Se Atualize discute o impacto da tecnologia com leveza e swing; Se Me Chamar aposta no romantismo; Frase Clichê combina pagode e bossa nova em tom bem-humorado; e Camarão une humor e ativismo ao tratar, de forma simbólica, temas como culinária, medicina e o universo da cannabis.

Formada em São Gonçalo (RJ) por Piloto, Dani Ti e Pedro Zoli, a Sta Planta se define como um movimento de consciência e positividade. Com influências que vão de Natiruts e O Rappa a Racionais MC’s, Bob Marley e Planet Hemp, o grupo vem conquistando espaço na cena independente com letras que falam sobre liberdade, espiritualidade, crítica social e amor.