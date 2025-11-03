Acervo pessoal Após ultrapassar 2 milhões de acessos em single, cantor pernambucano prepara álbum com 15 faixas e oito participações

O cantor pernambucano Dougllas Fernanddo , conhecido como Odoguiinha, anunciou o lançamento de seu primeiro álbum musical. O projeto contará com cerca de 15 faixas e oito participações especiais, marcando uma nova fase em sua carreira — que ganhou destaque nacional após o sucesso de Muero Por Tenerte, parceria com o cantor e ator Vinicius Henuns, que ultrapassou 2 milhões de acessos.

Nascido em Vitória de Santo Antão (PE), Dougllas acumula mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais e vem se consolidando como uma das vozes jovens mais promissoras da música brasileira. Misturando forró, pop e ritmos latinos, o artista promete um trabalho autêntico e diverso.

Em entrevista à nossa coluna, ele adiantou detalhes do novo projeto:

“Estou muito animado com esse momento. Esse álbum representa para mim não só uma virada, mas uma afirmação do que quero como artista. São cerca de 15 faixas autorais, das quais 8 contam com convidados que admiro demais; fiz questão de trazer vozes que realmente acrescentam à minha história. Cada música tem uma história, uma vivência, um pedaço de mim”, contou.

Entre as participações confirmadas estão MC Shock, Kayc Marinho, Luiz Kingsman e Taty Medeiros. O álbum aposta em fusões entre forró e pagode, forró e brega, forró e piseiro, refletindo as influências que moldaram a trajetória de Dougllas desde o início.