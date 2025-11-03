Arquivo Pessoal/Assessoria Tânia Valeska é coroada rainha de bateria nos Estados Unidos e anuncia retorno ao carnaval do Rio em 2026

Tânia Valeska acaba de conquistar mais um título na carreira. Neste fim de semana, ela foi coroada como nova Rainha de Bateria da Unidos de Boston, escola de samba sediada em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. A cerimônia contou com participação especial da carioca Acadêmicos do Grande Rio, que levou o clima da Sapucaí para o público norte-americano.

Nascida na Nicarágua e morando nos EUA, Tânia construiu uma trajetória internacional. “Eu devo tudo à dança. Ela é minha vida desde os 4 anos, quando comecei no ballet clássico”, relembra. Dançarina profissional, ela também é campeã mundial de salsa, mestra de dança, instrutora de yoga e referência do samba fora do Brasil.

Com experiência nas escolas de samba, Tânia já passou por diferentes funções na avenida. “O carnaval sempre fez parte da minha história. Já fui passista, rainha da escola e rainha de bateria, e cada etapa me transformou como artista e como mulher”, afirma. Seu último desfile no Rio aconteceu em 2024, como Rainha de Bateria da Concentra Imperial.

A coroação em Boston marca um novo capítulo em sua fase internacional, mas Tânia já tem data para voltar ao maior carnaval do mundo. “Em breve, anunciarei onde voltarei a reinar no carnaval de 2026. Estou preparada para viver mais um capítulo inesquecível”, adianta.