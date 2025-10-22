Fotos: Wellington Moura / Divulgação Mari Marquini

O destino parece ter caprichado na história de Mari Marquini . Anos atrás, ela cruzava as ruas do Brás carregando sacolas, comprando roupas para revender em sua loja no interior de Goiás. Hoje, volta ao mesmo bairro como Musa da Colorado do Brás, uma das escolas do grupo especial de São Paulo. Ela acaba de ser anunciada como destaque de chão para o Carnaval 2026.

"Voltar para o Brás nesse momento da minha vida é simbólico demais. Aqui comecei meus sonhos, e agora volto para realizar cada um deles em grande estilo. É uma emoção que não dá para descrever. A escola tem tudo a ver comigo, com a minha trajetória. E o Carnaval virou a minha paixão".

Depois de roubar a cena em 2025 como destaque de carro alegórico, Mari agora assume o desafio de brilhar no chão da avenida. Será sua estreia nesse posto. "É um novo nível de entrega. No carro eu representava uma personagem, agora represento a mulher real, mais conectada com o público, com o enredo e com a comunidade. Quero sentir o chão tremer", diz.

Determinada a fazer bonito na avenida, a nova musa iniciou uma preparação intensa, com aulas particulares de samba, treinos de resistência e um intensivão na academia. "Estou levando isso como um atleta leva uma competição. Quero cruzar a avenida com energia, postura e emoção do começo ao fim", completa. "Sou muito dedicada, a escola pode esperar a minha melhor entrega".

O enredo da Colorado do Brás para 2026, que celebra as bruxas e a força das mulheres que desafiaram o impossível, também se encaixa na história da musa. "As bruxas foram julgadas por ousarem ser diferentes. Eu me identifico completamente. Ser mulher é um ato mágico e o Carnaval é a maior expressão dessa magia", comenta.

Mari participou do ensaio de rua da escola, onde foi recebida com carinho pela diretoria da escola. "Foi lindo. Senti uma energia inexplicável, uma conexão verdadeira. No ano passado eu ainda era uma convidada da escola, agora me sinto parte dela. Estou apaixonada por tudo e ansiosa para os esquentas".

Para celebrar a nova fase, ela estrelou um ensaio fotográfico pré-Carnaval e revelou que espera o croqui da sua fantasia. "Ansiosa para ver o desenho e o que o carnavalesco preparou para mim. Só disse: quero ir bem ousada (risos). Porque o shape está em dia. Será um desfile inesquecível", completa Mari.

