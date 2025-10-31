Instagram/Reprodução Gracyanne Barbosa

A influenciadora Gracyanne Barbosa , de 42 anos, sofreu um rompimento do tendão patelar do joelho no dia 25 de setembro, durante a gravação do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, na TV Globo. A fisioterapeuta Dra. Laís Andrade (CREFITO 429291-F) comentou o caso e destacou a importância da fisioterapia no processo de recuperação.

“O papel do fisioterapeuta é fundamental no processo, pois será o responsável pela reabilitação do paciente através de um plano de tratamento que consiste no controle da fase inflamatória, na recuperação da mobilidade e da força, e na prevenção de novas lesões”, explicou.

Início precoce é essencial

Segundo a especialista, o tratamento fisioterapêutico deve começar o quanto antes, principalmente em casos cirúrgicos. “A fisioterapia é iniciada de forma precoce, em casos mais graves e cirúrgicos como o de Gracyanne, logo nas primeiras semanas após a cirurgia. É crucial seguir as orientações, pois o sucesso do tratamento está também ligado ao início imediato. A espera pode gerar maiores complicações, como encurtamento do tendão, perda da amplitude do movimento, fraqueza muscular, dor e até o risco de uma nova lesão”, explicou.

Técnicas utilizadas na recuperação

O plano de reabilitação varia conforme a evolução do paciente, mas a fisioterapeuta cita os principais recursos empregados no tratamento. “O plano de tratamento e as técnicas utilizadas são individuais de cada profissional, mas entre elas podemos citar as principais: eletroterapia, que ajuda a reduzir o quadro álgico; crioterapia, indicada para reduzir o inchaço e controlar a inflamação; terapia manual, com técnicas de liberações miofasciais e mobilizações articulares; e cinesioterapia, na qual variamos exercícios específicos, movimentação passiva e assistida de acordo com a fase do tratamento, além de treino excêntrico e de propriocepção.”

Cuidados redobrados para atletas

No caso de praticantes intensos de musculação, como Gracyanne, a atenção deve ser ainda maior. “O profissional irá realizar a avaliação da execução dos exercícios através da biomecânica. A carga utilizada deve ser verificada para não sobrecarregar o tendão afetado e, se necessário, auxiliar na execução correta dos movimentos”, pontuou.

Recuperação emocional e confiança

Além da parte física, a especialista destaca a importância do acompanhamento psicológico durante o processo. “O fisioterapeuta é um importante aliado no suporte psicológico dos pacientes. É essencial manter uma relação clara, objetiva e empática, nunca afirmando algo que não possa ser cumprido para que não haja frustração. Isso ajuda a criar uma relação de confiança e segurança, reduzindo o medo. O acompanhamento do progresso supervisionado e a motivação com pequenas metas a serem cumpridas criam um vínculo onde o paciente consegue acompanhar sua própria evolução e acreditar em sua recuperação”, completou.

Gracyanne segue em tratamento e, segundo especialistas, deve retomar as atividades de forma gradual. Seu caso chama atenção não apenas pela gravidade da lesão, mas também por reforçar a importância do acompanhamento fisioterapêutico especializado desde as primeiras etapas da recuperação.

Acervo pessoal Dra. Laís Andrade



