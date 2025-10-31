Alok (Filipe Miranda) / Dennis (divulgação) A espera acabou! ALOK e DENNIS juntos pela primeira vez para lançar “MIMOSA”, o funk carioca para o mundo

Alok e Dennis deixaram os fãs em contagem regressiva ao compartilhar uma novidade que mistura dois mundos sonoros distintos. “Mimosa (Now and Forever)”, parceria inédita entre o DJ e o produtor, chega oficialmente às plataformas de streaming e marca um novo capítulo na trajetória dos dois artistas.

A faixa foi tocada pela primeira vez durante o Tomorrowland Brasil deste ano, em uma das apresentações de Alok, e desde então despertou a curiosidade do público. Com uma sonoridade que une o funk carioca à música eletrônica mundial, “Mimosa” traz vocais de Nyasia e resgata um clássico dos anos 2000 produzido por Dennis no início da carreira — música que recentemente voltou às paradas, alcançando a 13ª posição no ranking Viral Global do Spotify.

Ao lado de Alok, a faixa ganha uma nova roupagem, com batidas modernas e atmosfera global, celebrando a evolução do funk em diálogo com a música eletrônica. “É uma honra trabalhar com o Dennis, sua história, seu legado no funk se combinam com a nossa visão de som universal”, afirma Alok.

Dennis, por sua vez, destacou o valor afetivo do projeto: “Essa faixa sempre viveu no meu coração. Retrabalhá-la com Alok significa conectar gerações, estilos e territórios. É funk com olhar para o futuro.”

Com mais de 30 milhões de ouvintes mensais somados no Spotify, os dois artistas reforçam o poder da música brasileira em escala mundial. “Mimosa” traduz o encontro entre passado e presente — o som das ruas cariocas ecoando nos maiores palcos do planeta.



