No universo dinâmico da moda, onde a luz e o timing são tudo, o brasileiro Vini Santana tem se destacado com um olhar que une sofisticação europeia e sensibilidade tropical. Há mais de 11 anos na fotografia, ele se consolidou no circuito internacional como fotógrafo de moda e celebridades, com base em Paris e uma agenda que transita entre desfiles, campanhas e eventos de alto padrão.

“Hoje, meu trabalho é muito voltado para o fashion. Faço campanhas, coberturas e retratos de celebridades que vêm pra Europa. É o que mais amo fazer”, conta.

Durante a última temporada de moda europeia, Vini esteve presente em grandes momentos: fotografou Juliana Paes para a marca Estela, registrou Malu Borges, Camila Coelho e Cleo Pires durante o Paris Fashion Week, e clicou Isabel Goulart no Festival de Cannes, onde assinou uma das produções mais comentadas do tapete vermelho.

Brasileiro nas passarelas do luxo

Com um portfólio que impressiona, Vini já realizou campanhas para grifes como Dior, Yves Saint Laurent, Balmain e Miu Miu — marcas que representam o topo da moda internacional.

Em seu trabalho, a estética impecável se une à naturalidade: cada clique revela movimento, textura e alma, elementos que o tornaram presença constante em eventos e produções de moda ao redor da Europa.

“Fotografar é muito mais do que registrar uma imagem. É traduzir emoção, energia e estilo. Quando você entende o universo de quem está à sua frente, a foto ganha verdade”, explica o fotógrafo.

Entre seus trabalhos mais recentes está também uma colaboração com o renomado Stéphane Rolland, ícone da alta-costura francesa. Vini descreve o estilista como “um gênio que transforma tecido em escultura” e o convite para registrar seus desfiles foi mais um marco em sua carreira internacional.

Vini Santana Juliana Paes, Cleo e Malu Borges





Olhar fashion com alma brasileira

Mesmo vivendo na capital mundial da moda, o fotógrafo faz questão de manter suas raízes e sua identidade visual autêntica. Seu olhar mistura o refinamento europeu com a sensibilidade brasileira, o que o diferencia em um mercado cada vez mais competitivo.

Com planos de novos projetos e campanhas já confirmadas com grifes internacionais em 2026, Vini segue trilhando uma trajetória que é o equilíbrio perfeito entre técnica, estilo e emoção.

“A fotografia me levou a lugares que eu sonhava, mas também me ensinou a nunca perder o olhar humano. É isso que faz cada imagem ter alma”, finaliza.