Reprodução/Instagram Lidiane Coterreau em Paris

Entre setembro e outubro, os olhos do mundo se voltaram para as capitais da moda. De Milão a Paris, e por fim São Paulo, o Fashion Month mostrou mais uma vez que talento e estilo não são os únicos fatores que garantem visibilidade, as conexões certas são tão importantes quanto o look na primeira fila.

Com anos de atuação no mercado, a brasileira Lidiane Coterreau , fundadora da Fashion Mode in Paris, explica que o acesso aos bastidores exige planejamento e relacionamento. “A moda é feita de pessoas e histórias. Saber se conectar com elas é o que transforma presença em oportunidade”, afirma.

A especialista atua na intermediação entre influenciadores, marcas e eventos, garantindo que criadores de conteúdo vivam o Fashion Month como uma verdadeira experiência profissional, com acesso a desfiles, press days e ativações exclusivas.

Para Lidiane, o diferencial está em compreender o propósito de cada marca e alinhar isso à identidade do influenciador. “Não é apenas sobre estar lá, mas sobre fazer sentido para aquele universo”, completa.

Mais do que uma temporada de tendências, o Fashion Month reafirmou o poder das conexões estratégicas, aquelas que constroem pontes duradouras entre o digital e o real.

