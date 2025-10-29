Dia Nacional do Livro
Ler é um dos hábitos mais poderosos e também um dos que mais têm sido deixados de lado. Segundo a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2023), quase 40% dos brasileiros afirmam não ter lido nenhum livro no último ano. Entre os motivos mais citados estão a falta de tempo, o cansaço e a distração com o celular.

Mas, quando o livro encontra espaço, ele transforma. A leitura desperta empatia, reduz o estresse, amplia o vocabulário e até melhora o sono, segundo estudos da Universidade de Sussex. Mais do que isso, ela oferece refúgio, companhia e, muitas vezes, respostas para aquilo que as palavras do dia a dia não conseguem dizer.

E para celebrar o Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro, a coluna separou quatro obras nacionais que unem emoção, fé e propósito, leituras que inspiram e dialogam com o nosso tempo.

“Porque Te Amo – E você nunca vai encontrar alguém que te ame como eu”, de Andrezza Barros
Em seu primeiro livro, a jornalista e escritora Andrezza Barros aborda os sinais de um relacionamento abusivo — gestos, frases e atitudes que, pouco a pouco, corroem o emocional e aprisionam em vínculos tóxicos.

Com linguagem direta e acolhedora, a autora transforma o silêncio em alerta, revelando como o abuso pode se disfarçar de cuidado e o controle pode se esconder por trás do amor.

Andrezza já trabalha em seu segundo livro, que abordará a vida após um relacionamento abusivo, ainda sem data de lançamento.

A autora Érica Belon propõe um olhar inovador sobre liderança e gestão, inspirando-se nos ensinamentos de Cristo e nas bases da neurociência aplicada ao comportamento humano.

O livro mostra como os critérios usados por Jesus para escolher e preparar seus discípulos podem ser adaptados às empresas e projetos atuais. Entre os temas abordados estão: a construção de equipes alinhadas com valores, o uso inteligente da demissão como ferramenta de gestão e a criação de uma cultura organizacional pautada pela empatia e propósito.

Mais do que um manual corporativo, a obra é um guia para líderes que desejam inspirar pessoas e resultados com consciência e humanidade.

“Transforme seu Restaurante em um Negócio Milionário”, de Marcelo Marani
Empreendedor e especialista no setor gastronômico, Marcelo Marani reúne neste livro os seis pilares essenciais da gestão de restaurantes, combinando visão prática e estratégica.

A obra ensina a ajustar o modelo de negócio, aprimorar a gestão financeira, desenvolver estratégias de marketing e criar uma cultura de encantamento que fideliza clientes e engaja equipes. Marani também reforça a importância de otimizar processos para que o empreendedor não seja escravo do próprio negócio, mas o gestor de um projeto sustentável e lucrativo.

“Café com Jesus – Volume 2”, de Vinícius Iracet
Após o sucesso do primeiro volume, Vinícius Iracet retorna com “Café com Jesus – Volume 2”, reunindo 365 devocionais diários. Cada texto traz um versículo bíblico, uma oração e um direcionamento espiritual para enfrentar os desafios cotidianos com leveza e sabedoria.

Escrito com sensibilidade e propósito, o livro é um lembrete de que Deus fala nos detalhes do dia a dia — basta reservar um momento para escutar.

Neste Dia Nacional do Livro, essas quatro obras mostram que ler é muito mais do que um hábito, é um ato de presença. Entre versos, orações, estratégias e confissões, cada página nos lembra que a transformação, seja pessoal, espiritual ou profissional, sempre começa por uma boa leitura.

