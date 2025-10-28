RN Assessoria Imprensa Diretor Felipe Alves

Entre cabos, refletores e sets de gravação, Felipe Alves começou a escrever sua história nos bastidores. Antes de comandar câmeras e atores, o diretor viveu o dia a dia técnico dos Estúdios Globo, onde aprendeu, passo a passo, a transformar bastidores em grandes histórias.

A trajetória teve início em 2010, quando Felipe começou como prestador de serviço no setor de elétrica. Cercado pela movimentação dos estúdios, desenvolveu um olhar atento à luz, à atmosfera e à emoção das cenas. Pouco tempo depois, passou a atuar como assistente de iluminação e cabo man no cinema, até dar seus primeiros passos no teatro, em 2012, como assistente de direção.

Dois anos mais tarde, veio a estreia como diretor com a peça “História de Caronte”, adaptação de contos do livro Moedas Para o Banqueiro. A experiência marcou o início de uma nova fase, onde a técnica e a sensibilidade se encontraram definitivamente.

Formado em Cinema e Tecnólogo em Fotografia, Felipe construiu uma carreira sólida e versátil, com trabalhos que vão da dramaturgia à televisão. Entre suas experiências, estão produções como O Sétimo Guardião, A Dona do Pedaço, Quanto Mais Vida, Melhor!, além de participações em programas como Big Brother Brasil 22 e 23, Tá na Área, Seleção SporTV e Combate.

No cinema, dirigiu projetos como Segunda, a Paixão de GH e 70x7 – O Filme, e no teatro, esteve à frente de espetáculos apresentados em palcos como o Teatro Municipal Trianon, Miguel Falabella, João Caetano e Ziembinski.

“Quem me inspira é o diretor Luiz Fernando de Carvalho. Ele une sensibilidade e técnica de uma forma única. Tento levar essa mesma essência para o que faço”, conta Felipe.

Fora das telas, o diretor também encontrou um propósito social, mantém um projeto de muay thai para crianças e adolescentes, que já revelou campeões brasileiros e cariocas, e promove espetáculos teatrais em comunidades, incentivando o acesso à cultura.

Com o reconhecimento de melhor diretor de série pelo Grupo Teatral Banco Cultura da Rocinha, Felipe Alves segue expandindo sua atuação. Recentemente, lançou uma plataforma voltada à formação de atores, conectando novos talentos ao mercado audiovisual.

Atualmente, Felipe é o diretor da peça exclusiva da Villa de Natal São Paulo, que acontece no Parque Villa-Lobos entre os dias 28 de novembro e 28 de dezembro. O espetáculo faz parte da programação oficial do evento natalino, que combina arte, teatro e experiências imersivas para toda a família.