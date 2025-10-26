Reprodução/Instagram Nego do Borel, Minotouro, Mendigata e Davi Brito

O Fight Music Show chega à sua sétima edição no dia 1º de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento que combina esporte, música e entretenimento se consolida como um dos principais espetáculos de boxe do país, com um card que promete confrontos equilibrados e momentos de destaque.

Entre as principais lutas da noite, o medalhista olímpico Esquiva Falcão enfrenta Binho de Jesus, em um duelo que promete técnica e intensidade. Outra disputa que deve chamar atenção é o encontro entre os ex-participantes de realities Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil, e Sacha Bali, vencedor de A Fazenda. O combate substitui a luta inicialmente prevista com Popó Freitas, afastado por lesão.

A edição também marca o embate entre os rappers Xamuel e Jhony MC, levando para o ringue uma rivalidade que nasceu na cena musical. Já o ex-lutador Rogério Minotouro encara o atleta Reyphisique, em um confronto que coloca frente a frente duas gerações do esporte.

O card ainda inclui nomes conhecidos do público, como Nego do Borel, Thomaz Costa, Diego Grossi, Inaê Barros, Fernanda Lacerda (Mendigata), Rômulo Deu Cria, Victor Ruiz e outros artistas que transitam entre o entretenimento e o esporte. A apresentação ficará a cargo do humorista Ed Gama, announcer oficial do evento.

Com produção da Holding FMS, o evento contará com uma estrutura de grande porte no Ginásio do Ibirapuera, com iluminação, som e palco inspirados em grandes produções internacionais. A proposta é oferecer uma experiência imersiva, unindo rivalidade esportiva, música e performances em um mesmo espetáculo.

As lutas serão transmitidas ao vivo pela TV Globo e pelo Canal Combate, com cobertura internacional da TrillerTV.

Serviço

Fight Music Show 7

Data: 1º de novembro de 2025

Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

I ngressos: disponíveis em www.fmsingressos.com.br

Transmissão: TV Globo, Canal Combate e TrillerTV

Card oficial – FMS 7

- Esquiva Falcão vs. Binho de Jesus

- Davi Brito vs. Sacha Bali

- Rogério Minotouro vs. Reyphisique

- Xamuel vs. Jhony MC

- Vidigal & He-Man vs. Marins & Cabo Pereira

- Lucas Mineiro vs. Bruno Nascimento

- Leonardo Moraes vs. Gabriel Souza Galindo

- Diego Grossi vs. Victor Ruiz

- Thomaz Costa vs. Kew

- Nego do Borel vs. Rômulo Deu Cria

- Inaê Barros vs. Fernanda Lacerda “Mendigata”

