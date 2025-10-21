Reprodução/Instagram Ronaldinho Gaucho









Ronaldinho Gaúcho voltou a chamar atenção ao participar de um evento na tarde de sexta-feira (17), no auditório do Riale Brisa Hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cercado por jornalistas, empresários e amigos do esporte, o craque mostrou o bom humor de sempre ao falar sobre mobilidade e o futuro das cidades.

Durante a conversa, o ex-jogador destacou a importância de pensar em formas de deslocamento mais sustentáveis e aproveitou para fazer graça com a rotina de quem enfrenta o trânsito da capital fluminense.

Entre os presentes, estavam nomes conhecidos como Diego Ribas, Léo Macaé, Negrete e Xurrasco, que acompanharam de perto a participação do eterno camisa 10.

Sorridente, Ronaldinho ainda mandou um abraço especial aos motociclistas da Rocinha, comunidade onde mantém amizades antigas, e revelou quem estão entre seus convidados para um futuro test drive: Lionel Messi, Felipão e Rivaldo.

Com seu carisma característico, o jogador segue mostrando que, mesmo fora dos gramados, continua sendo sinônimo de leveza, simpatia e boas histórias.