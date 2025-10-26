Reprodução/Instagram Adryana Ribeiro

Em grande estilo, a cantora Adryana Ribeiro celebrou seu aniversário de 52 anos com uma festa luxuosa e repleta de emoção no Espaço Zabeu, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

O local, conhecido por receber eventos de alto padrão, foi cuidadosamente decorado com iluminação suave, mesas elegantemente distribuídas e uma área de convivência que antecedia a pista principal. Adryana chegou por volta das 19h, esbanjando simpatia e fazendo questão de cumprimentar pessoalmente cada convidado.

Com mais de 25 anos de carreira, Adryana é considerada uma das vozes femininas mais marcantes do pagode e do samba no Brasil. O sucesso começou à frente do grupo Adryana & a Rapaziada e se consolidou em sua trajetória solo, com apresentações lotadas e um público fiel que a acompanha até hoje.

Mais do que comemorar o aniversário, a noite representou também uma celebração de conquistas pessoais e profissionais, coroando uma carreira dedicada à música e à alegria de cantar.

Entre os convidados, diversos nomes do entretenimento marcaram presença, reforçando o carinho e o respeito pela artista. Estiveram por lá Mara Maravilha, Lola Melnick, Sula Miranda, Almirzinho, Dudu França, as irmãs Simone e Kátia Cipriano do grupo Fat Family, Thobias da Vai-Vai e a esposa Elizeth Rosa, Leão Lobo, Simone Sampaio, além dos casais Antony e Ana Paula Marquez e Rogério e Cláudia Baronesa, entre outras personalidades.

O reencontro com os antigos parceiros de grupo foi um dos momentos mais emocionantes da noite, juntos, eles cantaram sucessos que marcaram época e levaram os convidados a uma viagem nostálgica pelos grandes hits.

Durante o discurso, Adryana agradeceu emocionada: “Não poderia estar mais feliz por estar cercada de pessoas que realmente comemoram comigo”. Após os parabéns, ela celebrou ao lado do marido Albert Bressan, que fez uma declaração apaixonada à artista, encerrando a noite em clima de amor e gratidão.

Geovani Moreira Mara Maravilha e Adryana Ribeiro



