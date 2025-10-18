Reprodução/Instagram Virginia no segundo ensaio de quadra da GRANDE RIO

Virgínia Fonseca sabe bem o que é encarar a responsabilidade de ser rainha de bateria. À frente dos ritmistas da Grande Rio, a influenciadora chama atenção não apenas pelo carisma, mas também pela dedicação e preparo intenso que a posição exige no Carnaval carioca. Para isso, conta com a orientação da professora Luciene Santinha, referência no samba e na formação de musas e rainhas.

Agora, a mesma profissional está por trás da preparação de Vanessa Rangeli. A empresária e consultora fitness mostrou grande evolução no samba no pé durante o ensaio de quadra da Acadêmicos de Niterói, escola que vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Vanessa chamou atenção ao exibir toda sua dedicação e presença de palco, e promete brilhar em sua estreia no Grupo Especial.

Foto: Divulgação / Gardel Assessoria Vanessa Rangeli, rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói





Ela será a primeira rainha de bateria da história da agremiação a pisar na Marquês de Sapucaí. A Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do domingo de Carnaval, no dia 15 de fevereiro de 2026.



