Marcos Serra Lima/Netflix Rodrigo Santoro no filme O Filho de Mil Homens

Rodrigo Santoro surge no papel de Crisóstomo no trailer de O Filho de Mil Homens, primeira adaptação cinematográfica do livro homônimo de Valter Hugo Mãe, que chega à Netflix em 19 de novembro. Dirigido e roteirizado por Daniel Rezende, o longa promete emocionar com uma história sensível sobre afeto, pertencimento e a construção de laços além do sangue.

A prévia recém-divulgada apresenta Crisóstomo, um pescador solitário que sonha em ter um filho e vê sua vida mudar ao conhecer Camilo (Miguel Martines), um menino órfão que passa a fazer parte de sua jornada. No caminho, eles encontram Isaura (Rebeca Jamir), tentando escapar da própria dor, e Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido. Unidos pelo acaso e pelo desejo de recomeçar, os quatro descobrem juntos o verdadeiro significado de família.

Gravado em cenários marcantes de Búzios (RJ) e da Chapada Diamantina (BA), o filme conta ainda com Zezé Motta na narração e um elenco que inclui Antonio Haddad, Carlos Francisco, Grace Passô, Inez Viana, Juliana Caldas, Lívia Silva, Marcello Escorel e Tuna Dwek. A produção é assinada por Biônica Filmes e Barry Company, com Santoro também atuando como produtor executivo.

Antes de chegar ao streaming, O Filho de Mil Homens estreia nos cinemas em 30 de outubro .



