Crédito: Tripé Soraia Carrasco, Walter Cavalheiro, Philipp Schiemer, Rafa Cavalheiro

A São Paulo Oktoberfest 2025 encerrou sua oitava edição celebrando a música, diversidade e momentos inesquecíveis no Parque Villa-Lobos. Realizada pela Araucária, o festival reuniu milhares de pessoas em uma experiência multigeracional marcada por shows de grandes nomes da música brasileira e atrações temáticas que conquistaram o público.

O palco principal recebeu apresentações memoráveis de Blitz, CPM 22, Barão Vermelho, Diogo Nogueira, Roupa Nova, Adryana Ribeiro, Entre Elas e Timbalada, que garantiram uma programação eclética do rock ao samba, agradando diferentes gerações.

Crédito Tripé Diogo Nogueira na São Paulo Oktoberfest





As tradicionais Noites de Oktober foram um dos grandes destaques desta edição, com produções que transformaram os sábados do evento em verdadeiros espetáculos. O aclamado Queen Experience emocionou com os maiores clássicos da banda britânica, enquanto os shows “Embalações de Sábado à Noite” e a performance de Acoustix embalaram o público em viagens musicais pelos anos 70, 80 e 90.

Crédito Tripé Barão Vermelho na São Paulo Oktoberfest





A tradição alemã também esteve presente com apresentações de bandas típicas como Dauerlaufband, Banda Cavalinho, Banda do Barril e MarmorStein, que reforçaram o clima bávaro e completaram a experiência cultural.

Para Walter Cavalheiro Filho, CEO da São Paulo Oktoberfest, a edição de 2025 superou as expectativas e reafirmou o papel do evento no calendário cultural brasileiro.

Crédito Tripé Ceo da São Paulo Oktoberfest, Walter Cavalheiro





“A cada ano, buscamos oferecer experiências ainda mais completas e memoráveis, e em 2025 conseguimos reunir tradição, inovação e grandes atrações em um só lugar. O público respondeu com entusiasmo e participação recorde, o que nos enche de orgulho e já nos motiva a trabalhar em uma edição ainda maior no próximo ano”, comenta o empresário que trabalha como consultor de empresas há mais de 25 anos e conta com mais de 2 mil projetos realizados para empresas nacionais e multinacionais.

Com uma combinação de música, cultura, gastronomia e diversão para todas as idades, a São Paulo Oktoberfest consolidou sua posição como um dos maiores eventos culturais do país e já projeta atrair mais de 100 mil visitantes na próxima edição, reforçando seu papel como um dos encontros mais aguardados do calendário brasileiro.

*Por Andrezza Barros

