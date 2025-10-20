Crédito: assessoria Karoline Lima e Pastor Luciano Alves

Karoline Lima abriu o coração ao responder uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Questionada por um fã se ela havia se convertido, a influenciadora contou que sentiu um “vazio” ao se afastar da religião e que hoje vive um processo de reaproximação com a fé.

“Não sou evangélica, não sou católica, sou cristã”, afirmou. Karoline explicou que cresceu em uma família extremamente religiosa e que sua base espiritual veio de casa. “A minha avó queria ser freira. Ela sempre dizia que não queria casar, mas acabou tendo um casamento arranjado”, relembrou.

Mesmo criada nos ensinamentos da Igreja Católica, ela disse que nunca teve o hábito de frequentar missas com frequência. “Depois de um tempo, comecei a sentir esse despertar. Eu estava muito vazia e tomei a iniciativa de me voltar para Deus. Ter de volta essa energia me fez muito bem”, completou.

Para o pastor Luciano Alves, o relato de Karoline representa a jornada espiritual de muitas pessoas. “Em algum momento, todos nós nos sentimos distantes da fé. Mas a espiritualidade tem esse poder de preencher lacunas e dar novo sentido à vida. Quando voltamos nosso olhar para Deus e para o próximo, encontramos propósito onde antes havia vazio”, afirma.

Ele destaca que essa conexão vai além das igrejas e se revela nas atitudes diárias. “A fé não se limita ao que professamos, mas ao que praticamos. Está em estender a mão a quem precisa, em agir com empatia e em transformar pequenas ações em grandes mudanças. É isso que torna a espiritualidade viva e real”, completa.