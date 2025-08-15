Divulgação Top Night

Empresários, autoridades e representantes de instituições alemãs se reuniram, na última terça-feira (12), para conhecerem as novidades da São Paulo Oktoberfest 2025, que vai ser realizada entre os dias 19 de setembro e 5 de outubro, no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros.

O TOP Night, como foi intitulado o encontro, transformou a Residência Oficial da Cônsul-Geral da Alemanha em São Paulo em um local de tradição e negócios.

Estiverem presentes executivos de marcas como Volkswagen, Mercedes-Benz, MAN, Continental, Truckvan, Grupo Simpar, ViaMobilidade, Ruvolo Glass, Porsche, Bosch, Aurora Alimentos e Grupo Baumgart.

Divulgação Oktoberfest





Degustação e novidades

Antecipando algumas novidades da tradicional festa, os participantes puderam degustar a Spof Bier, primeira cerveja oficial da Oktoberfest, e a Spof Wurst, a maior salsicha do Brasil, com 30 centímetros, e que será lançada ao público durante o festival.

Divulgação Oktoberfest





Também foram apresentados os rótulos oficiais da SpofBier e da Spof Wurst, e o cartaz oficial da 8ª edição do festival.

A assessoria da Oktoberfest explicou que a arte foi criada por inspiração da estudante Carolina Poloni, da Panamericana Escola de Arte e Design.

"A São Paulo Oktoberfest é muito mais do que uma festa da cerveja: é um encontro de culturas, de gastronomia, de música e de tradições que fortalecem, a cada edição, os laços históricos e de amizade entre Brasil e Alemanha", declarou a Cônsul-Geral da Alemanha em São Paulo, Martina Hackeberg,

Para Alexander Seitz, presidente da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo e embaixador oficial do festival, a cultura alemã possui uma combinação de tradição e inovação, e a São Paulo Oktoberfest representa tudo isso muito bem.

''É uma honra fazer parte dessa festa que conecta Brasil e Alemanha, unindo o que temos de mais autêntico na gastronomia, na música e nas experiências culturais, enquanto se reinventa a cada ano para encantar o público".

Durante o TOP Night, Walter Cavalheiro Filho, idealizador da Oktoberfest, destacou a importância econômica e cultural do evento:

“O festival é um palco para negócios, turismo e conexões entre marcas e entidades que promovem a cultura e a economia no Brasil.”

A edição 2025 da Oktoberfest terá o 1º Festival de Cervejarias Artesanais do Estado de São Paulo, promovido pela WGroup em parceria com a Abracerva.

A organização promete oferecer rótulos artesanais de alta qualidade, espaços para a gastronomia alemã, com mais de 80 opções de alimentação, bem como uma programação cultural com shows típicos.