Reprodução/YouTube/Scarllet Anima Morre Rochele Santrelly

A influenciadora Rochele Santrelly, conhecida por participar do reality "Glitter: Em Busca de um Sonho", morreu no último domingo (8), aos 50 anos. A informação foi confirmada pelo irmão de Santrelly, que publicou um comunicado nas redes sociais.

"Com muita tristeza e dor no coração, passo aqui para informar a todos os fãs e amigos da Rochele que, infelizmente, ela veio a falecer. Não tenho como responder a todos, mas mais tarde tento trazer algumas informações", disse.

O reality show

Rochele ficou conhecida após participar do reality, exibido pela TV Diário, do Ceará, o primeiro do país a ser protagonizado por drag queens e travestis. Entre 2012 e 2014, o quadro era exibido no Programa Ênio Carlos.





Os participantes disputavam várias provas semanalmente, e a grande vencedora realizaria um desejo definido no primeiro episódio. Santrelly foi uma das participantes da primeira temporada da atração, em 2012, e queria ter um salão de beleza.

Reprodução/TV Diário Rochele Santrelly no reality da TV Diário





Lena Oxa, idealizadora da atração, deixou uma homenagem para Santrelly nas redes sociais da influenciadora.

"Aplausos! Mais aplausos! Homenagem a essa grande figura pública, Rochele Santrelly, que não foi a vencedora do Glitter, mas foi uma das mais famosas, com sua simplicidade de ser e de tratar bem as pessoas. Domingo, dia 08/11, recebemos a notícia de que ela agora brilha perto do Pai eterno. Sua passagem por aqui foi linda, deixando muitos amigos e fãs, não só de Fortaleza, mas do Brasil e do mundo", disse.