Reprodução/TV Globo Bianca Andrade eliminada do Dança

Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi eliminada do quadro Dança dos Famosos neste domingo (8). Ela, que esteve com tudo durante a competição, recebeu até a visita de sua grande amiga, Juliette, que esteve no júri da atração global.

A influenciadora, no entanto, chegou a receber uma nota 10 de Carlinhos de Jesus. No entanto, o coreógrafo não deu a nota, mas Zebrinha, que costuma ser mais enfático, atribuiu a nota máxima à ex-BBB 20.

Após a apresentação de gafieira com o professor Heron Leal, Bianca disse que teve uma semana bem difícil: "Gente, foi o ritmo mais difícil de todos. Mas a gente descobriu que eu gosto de grandes desafios mesmo", pontuou.

Reprodução/TV Globo Bianca e Lucas Guedez eliminados





Juliette, que foi jurada ao lado do marido, Kaique Cerveny, falou sobre o desempenho da Boca Rosa: "Minha amiga, não tem nada complicado para você. Você é uma das mulheres mais brilhantes que eu já conheci", pontuou a paraibana.

Já Kaique Cerveny elogiou a dedicação da influenciadora: "O legal é ver toda a dedicação que a gente acompanha nos bastidores, e você via no olhar dela aquela vontade de fazer tudo perfeito. É 10!", disse.





Trajetória de Bianca Andrade

Bianca Andrade, ou Boca Rosa, é uma influenciadora e atriz brasileira. Nasceu na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, onde residiu até os 20 anos. Fez curso de maquiagem no SENAC e criou um blog sobre o assunto.

Reproduçção/TV Globo Bianca Andrade eliminada do Dança dos Famosos









Fez trabalhos como copeira, garçonete e deu uma aula para crianças a fim de comprar uma câmera e fazer seu projeto no YouTube acontecer. Na época, ela começou a chamar atenção aos 16 anos por usar um batom rosa, que era hit.

Seu trabalho assíduo fez Bianca alcançar cada vez mais pessoas. Em 2016, ela foi convidada para estrelar o espetáculo Boca Rosa, no qual contou experiências de sua vida. Em 2017, alçou novos voos ao fazer uma participação no É de Casa, da Globo. Em 2020, tornou-se conhecida nacionalmente após participar do BBB 20.

Bianca Andrade foi bastante aplaudida pelo público e pelos jurados. No entanto, ela e Lucas Guedez receberam as duas piores notas da competição e deixaram a atração. No próximo domingo (15), mais dois participantes serão eliminados.