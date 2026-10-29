Reprodução/Instagram Rico Melquiades









Rico Melquiades, 33 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (28) para publicar uma carta aberta e pedir desculpas oficialmente pelas polêmicas em que se envolveu nas últimas semanas.

No vídeo em questão, o campeão de A Fazenda 13, da Record TV, reconheceu que já ofendeu e provocou outras pessoas e pediu uma nova chance ao público para que pudesse se redimir e recomeçar.

Em tom irônico, ele encerrou a mensagem com um apelo: “Quero perguntar se vocês podem me descancelar”.

Alem disso, na gravação, o influenciador também citou nominalmente a cantora Anitta, a artista Pabllo Vittar e as atrizes Luana Piovani e Samara Felippo, além de mencionar outras pessoas que fez questão de criticar publicamente.

“Quero pedir desculpas a todos os brasileiros”, disse Rico, que afirmou ter se arrependido de suas atitudes. Ao final, resumiu o pedido com a frase: “Errei e fui moleque”.





Apesar do pedido de desculpas, o tom ‘bem-humorado’ da gravação gerou inúmeras dúvidas entre internautas sobre a sinceridade do arrependimento. Portanto, parte do público interpretou a postagem como deboche.

Polêmicas com Anitta e Luana Piovani

A carta foi publicada após uma sequência de desentendimentos envolvendo Rico e outras figuras públicas. Em setembro, o influenciador foi criticado por comentários direcionados a Anitta que foram interpretados como ataques à religião da cantora.

Na ocasião, ele contestou as acusações de intolerância religiosa e rebateu as críticas nas redes sociais.

Reprodução/Instagram/luapio/ricoof Luana Piovani acaba com Rico Melquiades





O ex-Fazenda também protagonizou trocas de farpas com Luana Piovani. Em meio a uma polêmica envolvendo a atriz, ele chegou a anunciar que pretendia se mudar para Portugal e chegou a contratar diversos segurança do afirmando estar com medo.

No domingo (25), a possibilidade de deixar o Brasil voltou a ser assunto, depois que o influenciador declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral. O comunicador chegou a prometer sair do país caso o candidato perdesse a disputa presidencial.

Reprodução/Instagram Rico Melquiades e Flávio Bolsonaro





Ao ser cobrado na segunda-feira (26), depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rico publicou imagens com malas em um aeroporto e afirmou que cumpriria a promessa de deixar o país.

Ao invés disso, o influenciador reconheceu o resultado eleitoral e declarou que era necessário respeitar a democracia.